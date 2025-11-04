雄獅ITF旅展普發1萬放大！最高優惠15,000 再享千元折扣碼

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅2026年富士山登山團，保證入住山屋，旅展現場再折1千元。雄獅/提供

全台規模最大的「ITF台北國際旅展」將於11月7日－11月10日於南港展覽館一館舉行，雄獅（2731）今年展攤數為歷年來最多，以「精緻旅遊」與「會員升級」雙策略積極迎戰，旗下「璽品SP Collection」更推出全新行程與專屬香氛，打造唯一「最有味道」的旅行社攤位，搭配普發現金1萬政策，旅展當天加開沖繩自由行免萬元，長程線行程最高優惠1萬5，再加碼「普發折扣碼」，限定行程最多折5千。

會員制度全面升級，旅展現場同步加碼，民眾只要下載雄獅APP，即可抽萬元機票折扣碼；現場註冊會員並完成資料，再加贈限量「藍皮解憂號」或「栩悅號」陶瓷磁鐵乙組，與150點雄獅幣。更有「天天抽大獎」，旅展期間會員登入就有機會獲得「8,888點雄獅幣」、「沖繩三日」、「首爾四日」、「曼谷來回機票」等好禮。

雄獅旅遊觀察，受惠於寒假延長和9天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線成長最為明顯。歐洲線寒假進單人數較去年同期成長3倍，以義大利、奧捷、北歐極光團最受青睞，其中北歐團能見度已達明年6月；亞非線寒假與春節訂單成長近8成，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。此外，雄獅也針對新開航點如神戶、鳳凰城、達拉斯等包裝相關行程，滿足多元旅遊需求。預期在普發現金、國定假日增加、會員制度升級，及 ITF旅展效益等利多帶動下，整體旅展業績可望雙位數成長。

雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」於旅展首度亮相，打造「全場最香」展區。特別邀請臺灣香氛品牌 P.Seven 創辦人、天才氣味設計師潘雨晴以「旅行記憶」為靈感，揉合乳香、雪松、琥珀、番紅花和鈴蘭，調製專屬「璽品香」。

璽品行程堅持入住超奢五星級飯店，挑選國際知名的米其林或紅蝦推薦餐廳，並安排當地稀缺特色文化體驗。特別推薦「義大利15日」探索文藝復興殿堂，連泊兩晚威尼斯St. Regis瑞吉五星酒店，騎馬閒遊托斯卡尼山丘，每人253,900元起。喜歡古城沙海風情的旅客，「摩洛哥15日」入住卡薩布蘭加四季酒店，體驗手作巴布什傳統拖鞋。旅展現場報名付訂璽品行程，最高現折1萬元，加上會員點數雙倍送，再贈限量品牌擴香木與璽品香精油禮盒；還有展攤趣味互動，限時完成配對指定國家與香氣即贈專屬好禮。

消年假主打「首爾採果4日」9,999元起；曼谷、芭達雅龍蝦吃到飽，旅展半價特惠，現場再折1千，優惠最低9,999元起；一網打盡神戶、京都、大阪，暢遊日本環球影城，全程無自理餐5日免3萬；北越河內漫遊、下龍灣仙境5日，旅展價16,500元起；宿霧5日與鯨鯊共舞，最低15,999元起。

長線部分，搭最新阿提哈德航空「土耳其11日」踩點6大世界文化遺產，每人49,900元起。響應鳳凰城首航，「鳳凰城8日」走訪三大國家公園，挑戰市場最低價每人53,999元起。旅展限定「葡萄牙11日」優惠價69,900元起；「黃金海岸7日」每人46,800元起；迎接2026，「雪梨跨年7日」搭全景玻璃煙火船，或在全球獨家包場雪梨港灣景觀餐廳賞煙火，每人最低133,800元起，旅展現場最高折萬元。

