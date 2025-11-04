普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

年末歡樂登場的「7-ELEVEN DAY購物節」今年搭上全民普發萬元話題熱潮，11月5日至11月10日全台逾7,200家門市推出限時6天4重優惠好康。第一重，全店13大類商品指定品項2件7.9折、4件7.5折，部分品項買2送2；第二重，使用指定信用卡或支付工具單筆滿1,111元立折100元，單張卡最高折300元；第三重，uniopen會員結帳滿222元或EC取貨贈20元抵用券；第四重，滿1,111元可獲UNIDESIGN衛生紙、韓國熊津紅蔘飲或限量經典磁吸LED招牌燈箱（4款隨機）等好禮3選1。

此外，11月8日至10日卡友限時加碼，使用uniopen聯名卡滿1,111元再折100元，活動前後段最高可享500元折扣。自11月5日至12月31日，uniopen會員購買「1,000元放大隨取卡」可消費至1,070元並贈50點OPENPOINT，若以現金萬元購買10張，最高再得700元購物金與500點點數。

自11月17日起至12月14日止，於7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取普發萬元現金，週週都可享有不同的小白單優惠，包含等精品美式/拿鐵、特選拿鐵/美式、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2商品優惠。

全家便利商店則以「現金放大術」為核心策略，自11月5日至12月31日推出「普發三重奏」活動，線上線下推出多元回饋與優惠。

第一重推出限量「好神（省）卡」，Q版媽祖與財神兩款設計，每張售價2,000元，內含同額禮物卡並加贈210元紅利金，兼具開運與實用價值。第二重為「全民普發好運刮刮樂」，自11月12日至25日於APP限時開賣，每張售價1,000元，含1,000元禮物卡與100元紅利金，購買者可獲1次抽獎資格，有機會抽中Fami錢包1萬元購物金。