快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

聽新聞
0:00 / 0:00

普發1萬元怎麼花..北市找晶華酒店101推高CP值台北之旅

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
普發現金1萬元本月起領取，為了搶普發現金商機，北市觀傳局邀各大旅宿及景點業者推出一系列限時優惠，要搶全台國旅商機，開啟高CP值台北之旅。圖／北市觀傳局提供
普發現金1萬元本月起領取，為了搶普發現金商機，北市觀傳局邀各大旅宿及景點業者推出一系列限時優惠，要搶全台國旅商機，開啟高CP值台北之旅。圖／北市觀傳局提供

普發現金1萬元本月起領取，為了搶普發現金商機，北市觀傳局邀各大旅宿及景點業者推出一系列限時優惠，要搶全台國旅商機，開啟高CP值台北之旅。

北市觀傳局表示，旅宿優惠方面，凱達大飯店推出「全民普發•好享度假」住房專案，豪華套房享限量買一贈一超值優惠，家庭三、四人房更祭出買一贈二好康福利，平日入住價格只要1萬元起，每日限量售完為止。

國聯大飯店即日起也推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案，晶華酒店同步響應入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5544元的「雲天廊」專屬禮遇。

福容大飯店台北一館推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9999元起。還有更多吸引人的旅宿優惠內容。 

至於景點部分，北市多處景點陸續推出優惠，台北101觀景台推超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮一份。台北當代藝術館為響應普發現金1萬元，MoCA 商店限時優惠活動開跑，設計商品9折享優惠。

北市觀傳局提醒，每家飯店、景點優惠期限不同，請上各官網活動確認。 

另外，「2025台北國際旅展（ITF）」於11月7日至11月10日在南港展覽館盛大登場，觀傳局於「台北館」進行「玩台北1萬元有找！」專案活動，活動現場集結北市知名老店、人氣旅宿品牌及文青景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等，旅展現場也有互動抽好禮，輕鬆入手「玩台北」超值方案，用1萬元暢遊台北，玩出最大價值！

普發現金1萬元本月起領取，為了搶普發現金商機，北市觀傳局邀各大旅宿及景點業者推出一系列限時優惠，要搶全台國旅商機，開啟高CP值台北之旅。圖／北市觀傳局提供
普發現金1萬元本月起領取，為了搶普發現金商機，北市觀傳局邀各大旅宿及景點業者推出一系列限時優惠，要搶全台國旅商機，開啟高CP值台北之旅。圖／北市觀傳局提供
2025國慶雙十夜，台北101舉行「2025台北101國慶展演」。本報資料照片
2025國慶雙十夜，台北101舉行「2025台北101國慶展演」。本報資料照片

普發現金 普發一萬

延伸閱讀

屋內毒品一籮筐…北市信義區豪宅CEO雙屍案 藥頭等3人交保限制出境

北市公車與客運碰撞！1女頭部受撕裂傷 意識清醒送醫救治

北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元

扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

相關新聞

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

政府普發現金即將開跑，財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流，財政部政務次長阮清華...

普發現金1萬台北市加碼「好康」來了 抽獎總額3千萬還有場館優惠

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

普發一萬存將來銀行 享五項權益任選再抽輝達投資金

政府普發現金一萬元在即，各銀行紛搶商機。純網銀將來銀行NEXT BANK推人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28...

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。