快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

經濟日報／ 記者戴玉翔胡順惠黃登榆／台北報導
全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動。 圖／聯合報系資料照片
全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動。 圖／聯合報系資料照片

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動，若完成登記入帳、刷卡付款累積金額達標等條件，不僅可以抽機票、手機，幸運兒還能將現金最高11萬元帶回家。

普發1萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日晚間開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。北富銀表示，2023年普發6,000元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，占比達四成，其次為ATM領現，約占四分之一。

北富銀表示，只要至北富銀ATM提領普發現金，並綁定北富銀LINE官方帳號，可抽包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣最高10,000元等獎項；12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項。

台新銀指出，登記台新銀行存款帳號，最高獲得台新Point 10,000點。在台新ATM領取普發現金，可在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point10,000、5,000、888等好禮，活動期間將抽出超過5,000名幸運得主。

持金融卡至中信ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組。另外，中信銀加碼提供價值超過6,000元的優惠大禮包等多項好禮。

若指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，可享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，加上原先加碼的登記入帳抽1萬元，最高一次能多抱走11萬元現金。玉山銀全新存戶完成登記入帳玉山數位帳戶等任務，就可領刷卡金800元。

在永豐銀ATM領取普發現金，可抽沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券。

另外，臺銀、兆豐銀、華南銀、彰銀（2801）、台企銀（2834）、土銀、一銀、合庫等八大公股銀行同步推出限時回饋活動，不論是選擇登記入帳或ATM領現，都有機會獲得好禮。如臺銀推出1萬元入帳至臺銀數位存款帳戶並完成指定任務，就能再領最高500元回饋金；土銀則要送出台灣Pay紅利點數8萬點（約8,000元），共十名得主；兆豐銀可抽1萬元刷卡金及多項贈品；一銀最高可得10萬點台灣Pay紅利點數。

華南銀祭出「登記入帳抽iPhone 17」活動，登錄華南銀行入帳者有機會抽中iPhone 17（256GB）共十台。

普發現金 普發一萬

延伸閱讀

普發現金5日起開放登記 八大行庫「放大加碼」一次看

00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

相關新聞

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

政府普發現金即將開跑，財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流，財政部政務次長阮清華...

普發現金1萬台北市加碼「好康」來了 抽獎總額3千萬還有場館優惠

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

普發一萬存將來銀行 享五項權益任選再抽輝達投資金

政府普發現金一萬元在即，各銀行紛搶商機。純網銀將來銀行NEXT BANK推人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28...

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。