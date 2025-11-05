整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！

普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

登記入帳或直接入帳：

11月5日至115年4月30日止，登記入帳或直接入帳至郵局存簿儲金帳戶，並透過行動郵局或郵政金融卡雲支付不限金額掃碼支付任1筆，可抽新光三越商品禮券1萬元（1０名）、全聯禮券1萬元（10名）、統一超商虛擬商品卡1千元（600名）、7-11/全家超商（2選1)購物金100元（4千名）。

圖／擷自中華郵政官網





🏦 臺灣銀行⇨最高領500元

登記入帳：

11月1日起至114年12月31日止，登記入帳至臺銀數位存款帳戶（限新戶），可獲回饋金100元（2萬名）。完成指定任務，最高可再領500元回饋金＋10 萬元以內數位存款2.075% 高利活存。

🏦 臺灣土地銀行⇨抽台灣Pay紅利點數8萬點

ATM領現：

11月17日起至115年1月16日，持土銀金融卡至土銀ATM提領，可抽台灣Pay紅利點數8萬點（等值台幣8千元，10名）、8千點（等值800元，80名）、800點（等值80元，800名）。

🏦 兆豐銀行⇨抽1萬元刷卡金

登記入帳：

登記入帳至兆豐銀行帳戶，並刷兆豐信用卡累積新增一般消費達1萬元，可抽1萬元刷卡金（1名）、猛獅文青包（20名）、行李電子秤（50名）。

🏦 華南銀行⇨抽iPhone 17、送Line Points

登記入帳：

115年4月30日前，登記入帳至華南銀行帳戶且綁定官方LINE個人化服務，可抽iPhone 17 256GB（10台），前8千名完成登錄者，可獲得Line Points 50點（等值台幣50元，2千名）。以「SnY數位帳戶」登記入帳可獲得２次抽獎機會。官網活動登錄可額外獲得Line Points點數50點（8千名）。

🏦 彰化銀行⇨最高抽刷卡金6萬元

登記入帳：

114年11月5日至115年5月31日，持有彰化銀行信用卡者，登記入帳至彰銀，刷卡滿千且綁定LINE官方帳號、申辦電子帳單，可抽刷卡金6萬元（1名）及刷卡金100元（200名）。

🏦 合庫銀行⇨最高抽刷卡金8萬元

登記入帳：

11月5日至115年4月30日止，登記入帳至合庫帳戶＋本行信用卡一般消費累積達1萬元，可抽8萬元刷卡金（1名）、1萬（５名）、1千（50名）、100（500名）。

ATM領現：

11月17日至115年4月30日止，在全台合庫ATM領現成功（不限合庫金融卡），抽iPhone17 256GB（5名)及台灣Pay紅利點數888點(3千名)。

🏦 臺灣企銀⇨最高抽2萬元

登記入帳：

11月5日起至115年2月28日止，登記入帳至臺灣企銀存款帳戶，可抽2萬元（3名）、1萬元（7名）、2千元（50名）、200元（100名）、台灣Pay紅利點數1千點（150名）及Hokii獎：Hokii零錢包（200名）。

已申請Hokii數位會員之客戶，再加碼1次抽獎機會。

ATM領現：

11月17日至115年2月28日止，持臺灣企銀晶片金融卡至該行ATM領現成功，與登記入帳方式（擇一）抽獎獎項相同。

🏦 第一銀行⇨最高抽台灣Pay紅利點數10萬點

登記入帳：

11月5日起至115年4月30日止，登記入帳至第一銀行帳戶者，可抽台灣Pay紅利點數10萬點（等值1萬元，5名)、5萬點（等值5千元，60名）。

ATM領現：

11月17日起至115年4月30日止，持一銀金融卡至一銀ATM領取，可抽MO幣5千點（2名）。成功綁定一銀LINE官方帳號再抽3千元數位好禮即享券。

🏦 台北富邦銀行⇨抽iPhone、現金1萬

登記入帳：

12月31日前，北富銀存戶選擇登記入帳至北富銀帳戶，就能參加抽獎，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項。

ATM領現：

11月17日至12月31日期間，使用任一銀行金融卡在北富銀行ATM提領普發現金並綁定北富銀行LINE官方帳號，就能參加抽獎，獎品包括iPhone 17 Pro 256GB及mo幣1萬元、5000元、2000元、500元等。

台北富邦銀行推出普發現金加碼活動，透過北富銀ATM提領現金或登記入帳至北富銀帳戶即可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家。圖／北富銀提供

🏦 永豐銀行⇨抽台北沖繩來回機票、大全聯1萬元禮券

登記入帳：

11月5日至12月31日止，登記入帳指定永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就可能獲得小蜜豐金Bee 16888點（3名）或遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。

ATM領現：

11月17日至12月31日止，在永豐銀行ATM領取普發現金，就能抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）。

🏦 玉山銀行⇨抽iPhone、日幣、刷卡金

登記入帳：

12月31日前，數位帳戶新朋友且符合玉山全新存戶，首次且同時開立台幣與外幣數位帳戶，於線上開戶時輸入任務代碼「CASH10K」，另完成登記入帳玉山數位帳戶、申辦帳戶自動扣繳信用卡費、綁定玉山LINE個人化通知三項任務，就可領刷卡金800元（2萬名）。

11月1日至12月31日，不限玉山新舊存戶，登記入帳至玉山銀行帳戶，綁定玉山LINE個人化通知，可抽iPhone 17 Pro 256G (1名)、日幣10萬圓 (2名)、刷卡金1萬元(1名)、刷卡金8千元(1名)、刷卡金5千元(1名)。

圖／擷自玉山銀行官網

🏦 台新銀行⇨抽台新Point 10,000點

登記入帳：

11月5日至12月14日，於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新銀行存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，可參加抽獎，可獲得台新Point 10,000點（3名）。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

ATM領現：

11月17日至12月14日，在台新銀行ATM領取普發現金，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point10,000、5,000、888、8點及商品優惠券等好禮 (台新Point1點=1元）。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

全民普發1萬元正式上路，台新銀行加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元。圖／台新銀行提供

🏦 元大銀行⇨加碼抽現金最高11萬元

登記入帳：

11月5日至民國115年2月28日，使用元大銀行臺幣存款帳戶領取，抽新台幣1萬元回饋金（與ATM領現共享限額20名），數位存款帳戶可再加碼獲得10萬元回饋金抽獎機會（3名）。

ATM領現：

11月17日至民國115年2月28日，持元大金融卡於全台元大銀行ATM領取，可抽新台幣10,000元回饋金（與登記入帳元大臺幣存款帳戶共享限額20名）。

圖／擷自元大銀行官網

🏦 中國信託銀行⇨抽Nintendo Switch 2 主機

ATM領現：

11月17日起至12月31日，持中信金融卡至中國信託銀行ATM領取，可抽「Nintendo Switch 2 主機」+「瑪利歐賽車世界」同捆組。

🏦 上海商業儲蓄銀行⇨抽iPhone17

登記入帳：

11月5日起至115年1月31日止，登記入帳至上海商銀帳戶，並綁定銀行官方LINE即可抽iPhone17 256GB(1台) 。綁定入帳客戶用 Debit 卡消費，單筆滿千再獲1次抽獎機會。期間新開戶＋開通網銀，加碼5次抽獎機會。

💳️ LINE Bank⇨抽現金39,900元

登記入帳：

10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。

新戶可額外賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。抽獎機會隨入帳筆數增加而增加，幫忙代領也能增加抽獎機會。

圖／擷自LINE Bank

💳️ 全支付

即日起至12月31日止，將普發金儲值至「全支付帳戶」或「連結銀行帳戶」再消費，全支付超過30萬指定合作店家，享筆筆3%全點回饋，連結「國泰世華銀行」、「元大銀行」、「將來銀行」及「華泰銀行」付款，再加碼3%全點回饋，上限100點。



