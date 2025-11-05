整理包／普發現金1萬今起登記！最快11/11入帳 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，11月5日起開始依身分證字號尾碼分流登記，最快於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

普發一萬元有五大管道，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放，其中登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號。財政部官員也提醒民眾，趕快在開始登記之前檢查是否準備好相關資料。

中華民國115年4月30日以前，符合下列資格的民眾，可以領取普發現金一萬元。

１．國內戶籍國民：國內現有戶籍國民。 ２．派駐國外人員及眷屬：各級政府機關因公派駐國外，國內現無戶籍的人員，及其具有我國國籍的眷屬。 ３．無戶籍國民：取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。 ４．大陸地區配偶：大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得依親居留、長期居留許可。 ５．外國配偶：外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。 ６．港澳配偶：香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，且取得居留許可。 ７．配偶離婚或過世者：前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。 ８．定居但未設戶籍者：第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍。 ９．永久居留外國人：取得我國永久居留許可之外國人。 １０．新生兒：於115年4月1日至115年4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，且父母符合上述資格之一者。





➊ 官網登記入帳：114/11/5 08：00 ～ 115/4/30 23：59 登記；11/11 18：00 起開始入帳。

➋ ATM領現：114/11/17 ～ 115/4/30。

➌ 郵局領現：114/11/24 ～ 115/4/30（115/4/1-4/30國內出生新生兒領取期限至115/5/22）。

❹ 造冊發放： 114/10/24～10/28完成登記；114/11/12～11/25發放（每日08：00 ～ 18：00）。

❺ 直接入帳：特定族群（已有例行性領取政府津貼或年金者）免登記，114/11/12直接入帳。





１．官網線上登記

登記流程：

➊ 進入「全民+1 政府相挺」普發現金10000官網。

➋ 點選「登記入帳」頁面。

➌ 填寫身分證字號（或居留證號）、銀行代碼與帳號（含郵局）、健保卡號。

❹ 完成登記後，款項會直接匯入指定帳戶。

分流規定：

線上登記前5日採分流登記，至11/10起則不限尾數，所有符合資格者皆可登記。

２．ATM領現

準備證件：

提款卡、身分證號（或居留證號）、健保卡號

領取步驟：

➊ 前往貼有「普發現金」貼紙的合作金融機構ATM。

圖／擷自10000官網

➋ 插入提款卡，輸入提款卡密碼，依指示輸入身分證字號（或居留證號）及健保卡號，即可領取1萬元現金。（跨行提領免收手續費）





３．郵局領現

準備證件：

本人具照片健保卡（或身分證，或戶口名簿/戶籍謄本正本）。

領取步驟：

➊ 前往郵局儲匯櫃檯。(郵局營業時間及據點按此)

➋ 領取資格確認，簽名並留存聯絡電話，當場核對金額無誤後領取。

➌ 若非本人領取，代領者需出示委託人健保卡（或身分證，或戶口名簿/戶籍謄本正本）及代領者身分證明文件正本，完成領取手續。

分流規定：

首週 11/24～11/29依「臨櫃領取人」證號尾數辦理單、雙號分流。年長者（65歲以上）或身心障礙人士，不實施分流。

４．造冊發放：

特定偏鄉地區，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉3個鄉的民眾，由當地派出所或分駐所造冊發放；矯正機關收容人則由矯正署造冊發放。

５．特定族群：

已有例行性領取政府津貼或年金者，無需事先登記或至ATM/郵局領取，款項將直接入帳。

直接入帳的對象： １．勞工保險年金(含老年年金、失能年金、遺屬年金)。 ２．勞工職業災害保險年金(含失能年金、遺屬年金)。 ３．國民年金(含老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付)。 ４．老農福利津貼 ５．農民退休儲金 ６．勞工退休金之月退休金 ７．身心障礙者生活補助費 ８．中低收入老人生活津貼 ９．公費就養榮民 １０．安置之兒童及少年 １１．各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬





未成年人如何領取普發現金？

👉 未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代領。

👉 7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代領。

👉 13歲以上【101年11月5日(含)以前出生】之未成年人符合發放資格者，由本人選擇適合自己的方式領取，或以委託他人方式領取。

未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領普發現金，但13歲以上者則可自行領取。圖／財政部提供





114年10月23日(含)後死亡者，還可以領普發現金嗎？

1.普發現金是以總統公布生效日114年10月23日作為認定資格起點。

2.民眾於114年10月23日(含)後亡歿，需請亡歿者家屬或其受託人先電洽1988專線，並提供死亡證明及戶籍謄本證明文件影本，經確認符合領取資格後，再由1988專線通知前往郵局領取。

3.郵局臨櫃領取準備文件：亡歿者之死亡證明正本或除戶戶籍謄本正本（家屬或其受託人填寫切結書交付郵局存查）





新生兒如何領取普發現金？

👉115年3月31日(含當日)以前出生之新生兒

1.視同一般民眾，領取期限至115年4月30日。

2.於115年4月30日以前，由父母或監護人其中一人代為領取，可透過登記入帳、ATM領現或郵局領現，選擇最適合之方式領取。

👉115年4月1日至115年4月30日在國內出生之新生兒

1.領取期限至115年5月22日。

2.配合出生通報時程，建議符合領取資格的生母或生父，於新生兒出生10日後，備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取。

3.郵局臨櫃領取準備文件：新生兒出生證明、生母具照片之身分證明文件（若由生父或委託他人代領，需攜帶新生兒出生證明、生母及生父／委託代領人具照片之身分證明文件。）

115年4月1日至115年4月30日在國內出生之新生兒，父母符合領取普發現金資格者，可以備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取。圖／聯合報系資料照片





ATM顯示「卡片帳戶為問題帳戶」該如何領取普發現金？

1.提款卡所屬帳戶若為已結清帳戶，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項。

2.提款卡所屬帳戶若為警示帳戶或衍生管制帳戶，請改以「郵局領現」方式領取。





領取普發現金1萬元，需要預繳保證金或手續費嗎？

1.民眾無須繳交任何保證金或手續費。

2.詐欺集團經常利用簡訊、電子郵件或社群媒體等媒介，以通知中獎、領取補助或退稅為由，要求民眾先繳納保證金或手續費，類似的通知極有可能是詐欺集團陷阱。

3.請牢記「只要領錢，不要轉錢」的口號，務必提高警覺，若有疑義請撥打165反詐騙電話查證。

更多常見問題請見10000官網