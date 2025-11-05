快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／普發現金1萬今起登記！最快11/11入帳 登記分流時程、領取5管道看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
普發現金一萬元最快11月11日起依序發放，民國115年4月30日以前，符合資格的民眾都可以領取。圖／聯合報系資料照
普發現金一萬元最快11月11日起依序發放，民國115年4月30日以前，符合資格的民眾都可以領取。圖／聯合報系資料照

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，11月5日起開始依身分證字號尾碼分流登記，最快於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

編輯推薦

普發一萬元有五大管道，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放，其中登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號。財政部官員也提醒民眾，趕快在開始登記之前檢查是否準備好相關資料。

文章目錄


中華民國115年4月30日以前，符合下列資格的民眾，可以領取普發現金一萬元。

１．國內戶籍國民：國內現有戶籍國民。

２．派駐國外人員及眷屬：各級政府機關因公派駐國外，國內現無戶籍的人員，及其具有我國國籍的眷屬。

３．無戶籍國民：取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。

４．大陸地區配偶：大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得依親居留、長期居留許可。

５．外國配偶：外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。

６．港澳配偶：香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，且取得居留許可。

７．配偶離婚或過世者：前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。

８．定居但未設戶籍者：第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍。

９．永久居留外國人：取得我國永久居留許可之外國人。

１０．新生兒：於115年4月1日至115年4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，且父母符合上述資格之一者。


➊ 官網登記入帳：114/11/5 08：00 ～ 115/4/30 23：59 登記；11/11 18：00 起開始入帳。

➋ ATM領現：114/11/17 ～ 115/4/30。

➌ 郵局領現：114/11/24 ～ 115/4/30（115/4/1-4/30國內出生新生兒領取期限至115/5/22）。

❹ 造冊發放： 114/10/24～10/28完成登記；114/11/12～11/25發放（每日08：00 ～ 18：00）。

❺ 直接入帳：特定族群（已有例行性領取政府津貼或年金者）免登記，114/11/12直接入帳。

編輯推薦


１．官網線上登記

登記流程：

➊ 進入「全民+1 政府相挺」普發現金10000官網

➋ 點選「登記入帳」頁面。

➌ 填寫身分證字號（或居留證號）、銀行代碼與帳號（含郵局）、健保卡號。

❹ 完成登記後，款項會直接匯入指定帳戶。

分流規定：

線上登記前5日採分流登記，至11/10起則不限尾數，所有符合資格者皆可登記。

２．ATM領現

準備證件：

提款卡、身分證號（或居留證號）、健保卡號

領取步驟：

➊ 前往貼有「普發現金」貼紙的合作金融機構ATM。

圖／擷自10000官網
圖／擷自10000官網

➋ 插入提款卡，輸入提款卡密碼，依指示輸入身分證字號（或居留證號）及健保卡號，即可領取1萬元現金。（跨行提領免收手續費）

編輯推薦


３．郵局領現

準備證件：

本人具照片健保卡（或身分證，或戶口名簿/戶籍謄本正本）。

領取步驟：

➊ 前往郵局儲匯櫃檯。(郵局營業時間及據點按此)

➋ 領取資格確認，簽名並留存聯絡電話，當場核對金額無誤後領取。

➌ 若非本人領取，代領者需出示委託人健保卡（或身分證，或戶口名簿/戶籍謄本正本）及代領者身分證明文件正本，完成領取手續。

分流規定：

首週 11/24～11/29依「臨櫃領取人」證號尾數辦理單、雙號分流。年長者（65歲以上）或身心障礙人士，不實施分流。

４．造冊發放：

特定偏鄉地區，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉3個鄉的民眾，由當地派出所或分駐所造冊發放；矯正機關收容人則由矯正署造冊發放。

５．特定族群：

已有例行性領取政府津貼或年金者，無需事先登記或至ATM/郵局領取，款項將直接入帳。

直接入帳的對象：

１．勞工保險年金(含老年年金、失能年金、遺屬年金)。

２．勞工職業災害保險年金(含失能年金、遺屬年金)。

３．國民年金(含老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付)。

４．老農福利津貼

５．農民退休儲金

６．勞工退休金之月退休金

７．身心障礙者生活補助費

８．中低收入老人生活津貼

９．公費就養榮民

１０．安置之兒童及少年

１１．各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬


未成年人如何領取普發現金？

👉 未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代領。

👉 7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代領。

👉 13歲以上【101年11月5日(含)以前出生】之未成年人符合發放資格者，由本人選擇適合自己的方式領取，或以委託他人方式領取。

未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領普發現金，但13歲以上者則可自行領取。圖／財政部提供
未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領普發現金，但13歲以上者則可自行領取。圖／財政部提供


114年10月23日(含)後死亡者，還可以領普發現金嗎？

1.普發現金是以總統公布生效日114年10月23日作為認定資格起點。

2.民眾於114年10月23日(含)後亡歿，需請亡歿者家屬或其受託人先電洽1988專線，並提供死亡證明及戶籍謄本證明文件影本，經確認符合領取資格後，再由1988專線通知前往郵局領取。

3.郵局臨櫃領取準備文件：亡歿者之死亡證明正本或除戶戶籍謄本正本（家屬或其受託人填寫切結書交付郵局存查）


新生兒如何領取普發現金？

👉115年3月31日(含當日)以前出生之新生兒

1.視同一般民眾，領取期限至115年4月30日。

2.於115年4月30日以前，由父母或監護人其中一人代為領取，可透過登記入帳、ATM領現或郵局領現，選擇最適合之方式領取。

👉115年4月1日至115年4月30日在國內出生之新生兒

1.領取期限至115年5月22日

2.配合出生通報時程，建議符合領取資格的生母或生父，於新生兒出生10日後，備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取

3.郵局臨櫃領取準備文件：新生兒出生證明、生母具照片之身分證明文件（若由生父或委託他人代領，需攜帶新生兒出生證明、生母及生父／委託代領人具照片之身分證明文件。）

115年4月1日至115年4月30日在國內出生之新生兒，父母符合領取普發現金資格者，可以備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取。圖／聯合報系資料照片
115年4月1日至115年4月30日在國內出生之新生兒，父母符合領取普發現金資格者，可以備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取。圖／聯合報系資料照片


ATM顯示「卡片帳戶為問題帳戶」該如何領取普發現金？

1.提款卡所屬帳戶若為已結清帳戶，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項。

2.提款卡所屬帳戶若為警示帳戶或衍生管制帳戶，請改以「郵局領現」方式領取。


領取普發現金1萬元，需要預繳保證金或手續費嗎？

1.民眾無須繳交任何保證金或手續費

2.詐欺集團經常利用簡訊、電子郵件或社群媒體等媒介，以通知中獎、領取補助或退稅為由，要求民眾先繳納保證金或手續費，類似的通知極有可能是詐欺集團陷阱。

3.請牢記「只要領錢，不要轉錢」的口號，務必提高警覺，若有疑義請撥打165反詐騙電話查證。

更多常見問題請見10000官網

普發現金 普發一萬

延伸閱讀

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金13歲以上不得代領 羅智強批擾民：晉惠帝思維

中華郵政防堵車手洗錢再出招 ATM夜間「限領1萬」擴大全台百處

普發現金「全台3偏鄉」明起登記 花蓮光復鄉郵局假日加班服務

相關新聞

整理包／普發現金1萬今起登記！最快11/11入帳 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，11月5日起開始依身分證字號尾碼分流登記，最快於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

普發萬元今起登記 最快11月11日入帳

政府普發現金即將起跑，此次政府共提供五種領取方式，財政部政務次長阮清華表示，登記入帳將於今天起開放預登記，依身分證字號分...

普發現金1萬5日起分流登記 10日起全面開放

普發現金1萬元今（5）日起開放預先登記，採分流方式，身分證字號尾數為0、1者，今天上午8時即可上網登記，並自10日起全面...

瞄準普發萬元消費力 微風滿萬送12000點、誠品抽10萬點數加碼星宇機票

「普發現金一萬元」最快可於11月12日入帳，成為刺激消費市場的一大推力，各家百貨商場也紛紛釋出「萬元放大術」活動，盼吸引...

普發現金一萬元 最快11月12日入帳

財政部次長隊阮清華（右四）、行政院打詐指揮中心執行秘書王琮聖（右三）、數發部次長葉寜（左四）、國庫署長陳柏誠（右二）、金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。