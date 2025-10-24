卓榮泰：普發現金執行上有三大挑戰 喊話全民防堵詐騙

全民普發現金1萬元作業預計於 11 月陸續展開。行政院長卓榮泰24日指出，此項重要民生政策在執行面上仍面臨三大挑戰，行政團隊將審慎應對，並呼籲全民共同防堵詐騙。

卓榮泰指出，全民普發現金是一項非常慎重的工作，行政院必須全力克服以下三大執行挑戰，方能視為任務真正完成，首先是2,350 萬國人個資精確核對。首要挑戰是確保數據的精確性。卓揆表示，由於國人可透過五種方式領取，行政團隊必須針對全體 2,350 萬國人同胞的個資進行嚴謹核對，以確保資料正確無誤，這是推動政策順利的首要基礎。

第二關乎時程與效率。卓榮泰要求必須在未來七個月的領取期間內，讓所有或絕大部分國人完成領取作業。這項時間壓力要求各部會須高效協調，確保五種領取管道都能順暢運作，滿足不同民眾的需求。

第三全民共同防堵詐騙，卓榮泰強調，最重要的一項挑戰是必須全民與政府一同防堵詐騙集團的不法行為。他特別指出，在大量現金發放的敏感時期，詐騙風險將大幅提高。

為此，行政院將加強宣導，並要求國人務必透過政府的合法管道獲取資訊。卓揆呼籲民眾務必認明官方唯一正確網站 「10000.gov.tw」，切勿相信或點擊其他不明來源的連結，以保障自身財產安全。

普發現金1萬元有資格領取的民眾，包含國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人、2026年4月底出生嬰兒等。

財政部說明，2026年4月30日前符合資格者，每人可領新台幣1萬元。領取方式比照2023年普發6,000元，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共五種。

採取登記入帳的民眾，11月5日起五天可預先分流登記，11月10日起開放登記，並自11月12日起開始入帳。符合「直接入帳」資格者，如勞保年金、老農津貼、身障補助、低收入老人生活津貼等，無須登記，將自11月12日起直接匯入帳戶。數發部次長葉寧補充，直接入帳資格已經比對過此次約有464萬多人。