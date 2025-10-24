普發現金1萬賴總統簽了 卓榮泰7月才喊違憲、債留子孫

在野聯手在立法院通過包含普發現金一萬元的「韌性特別預算案」，歲出共編列5500億。行政院長卓榮泰7月更喊「內心天人交戰」，因為普發現金違憲，將造成舉債破千億，債留子孫。何時發放一度成外界關注焦點，不過，立法院咨文昨下午送出，總統府晚間正式公告，代表預算生效，11月5日開放預登記。

卓榮泰7月曾在臉書發文表示，在野黨提普發現金將造成舉債破千億，「建立審查預算、立法合法合憲共識」，在野黨稱政府連四年「超徵」有1.8兆，所以普發現金2350億不用舉債，他必須提出國家財政結構說明，駁斥這種誤導民眾的說法。 超過預算的實徵數不是向人民超徵稅收，也不是賸餘，依法有必須優先使用項目。

卓榮泰當時說，110年至113年實徵數超過預算數1.8兆，有2804億屬於地方政府、1957億撥入特種基金用在穩定金融、健保與罕見疾病、住宅與長照政策等。中央實際分配為1兆3，但這些超過預期稅收，政府應要「優先還債」、「減少舉債」 ，110年至113年期間，政府已經多還債1838億，減少舉債7094億，換句話說為後代子孫多省下8932億。

「舉債千億普發現金，國家是否該這麼做？」卓榮泰說，本來不用舉債，但在野黨團刪除台電挹注1000億、加上普發現金的2350億，使特別條例上限達到5450億，將造成舉債超過一千億，「我內心也陷入天人交戰。」

卓榮泰當時表示，過去一年，行政院多次呼籲立法院「審議預算應合法合憲」，但在野黨團卻始終沒有遵守承諾，持續不斷違法違憲、逕自增加政府支出，且從未與政院溝通協調財源。但這次增加普發現金又再一次違法違憲、再一次破壞共識、再一次違背承諾，立法院已經「違法違憲一週年」，也是立法院「不斷違法違憲一整年」。

賴總統昨公布特別預算，行政院也核定因應國際情勢強化韌性發放現金辦法。2026年4月30日前符合發放資格者，每人均得領取新台幣1萬元。11月5日開放為期5天預登記，開放前該部將召開記者會邀請數位發展部說明登記入帳系統操作方式及預登記分流規畫，並於11月10日開放登記；至於ATM領現及郵局臨櫃領現開放時間，預計分別於11月17日及11月24日開放。