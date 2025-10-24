普發現金1萬元…最高規格維安 台東金峰分駐所今開放登記
台東縣金峰鄉沒有郵局和銀行，由大武警分局金峰分駐所代為發放普發現金1萬元，今天開放登記，全台偏鄉地區同步啟動，當地居民可就近至分駐所登記造冊，以便領取。
大武警分局金峰分駐所長邱新成說，今天開放預約登記秩序很好，屆時現金到位後將鎖在槍櫃中，並嚴密保管，民眾可以安心來分駐所領錢，這裡保證是最高規格維安的地方。
金峰鄉目前是縣內唯一沒有郵局及銀行的鄉鎮，民眾提領錢必須到20分鐘車程的太麻里市區，非常不便，因此，行政院比照過去發放消費券模式，將由警方分駐所代為發放。
今天早上8點一到，就有鄉民攜證件前往分駐所登記。鄉親對於能領1萬元現金，都相當開心，使用理由也百百種，有婦人說領了「剛好冰箱壞了，要買冰箱」、有人表示「購買登山裝備」。
據了解，金峰鄉其實有2台ATM提款機，但因鄉親都為老人家居多，不會操作機器，加上也很多人沒有辦提款卡，因此，都選擇到分駐所登記提領。
