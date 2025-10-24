普發1萬來了 最快11月12日入帳

全民關注普發現金一萬元，立法院昨下午將攸關普發現金的韌性特別預算送出，賴清德總統傍晚立即簽署並公布。針對普發現金方式與時程，財政部指出，領取方式包括登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；登記入帳十一月五日起預登記，最快十一月十二日入帳。

立法院會十七日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金預算二三六○億元。韌性特別條例規定，特別預算公布後一個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並於七個月內發放完畢。

總統府發言人郭雅慧表示，昨下午三時收到立法院咨請總統公布的咨文後，待總統結束論壇公開行程返府，於晚間六時十五分完成簽署公布；行政院隨即舉行記者會公布普發現金時程。

財政部國庫署長陳柏誠說，二○二六年四月卅日前，只要符合資格就能領，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以及二○二六年四月一日至卅日在國內出生的新生兒。

至於領取管道，陳柏誠說明，包含登記入帳，至指定官網選擇登記入帳；ＡＴＭ領現，至指定金融機構、郵局等實體ＡＴＭ領取；郵局領現，至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取；直接入帳，特定對象免登記，直接匯入現有撥款帳戶。

陳柏誠說，登記入帳部分從十一月五日開放五天預登記，採身分證或居留證尾號分流，十一月十日不分尾數皆開放登記，十一月十二日開始入帳；ＡＴＭ領現於十一月十七日開放領取，郵局臨櫃十一月廿四日開放領取。

行政院發言人李慧芝指出，國發會預估，普發現金預計能ＧＤＰ貢獻約○點四一五個百分點，政院正要推動擴大內需方案，預計明年正式上路。是否建議地方政府搭配活動，財政部次長阮清華說，中央並不排斥，但仍尊重地方政府自身規畫。

花蓮縣光復鄉受到洪災衝擊，交通部次長伍勝園說，目前郵局領現可在營業時間到全台一二九四家郵局領取，針對光復鄉特別有溫馨措施，請郵局同仁在周六日加班為光復鄉民服務。

因應稅收超徵以及美國對等關稅衝擊，藍營提出普發現金構想；行政院與民進黨認為普發現金違法違憲反對，政院四月通過規模四一○○億元的韌性特別條例草案，並未包含普發現金。不過七月大罷免失敗後，執政黨態度大轉彎，政院八月再提出韌性特別條例修正草案，確定普發現金一萬元。