普發1萬 7歲以上即可本人領取

全民普發現金一萬元，民眾最快十一月中旬即可領到，家中有未成年子女要怎麼領取？財政部指出，未滿七歲由父母或監護人代領，七歲至未滿十三歲可由本人領取，或由父母或監護人代領；至於十三歲以上的未成年人，可自行選擇適合方式領取，也可委託他人領取。

由於總統昨天公布法律生效，因此自十月廿三日起至發放截止日，符合資格者都可領取普發現金。若家人於十月廿三日（含當日）後身故，家屬或受託人需先電洽一九八八專線，並提供身故人的死亡證明及戶籍謄本證明文件影本，經確認符合領取資格且未領取等相關作業程序後，再由一九八八通知家屬或受託人前往郵局領取。

至於國人在國外出生的子女，官員說，若是以無戶籍國民身分取得有效的台灣地區居留許可，或是返國定居完成初設戶籍登記，都可以領取。若是與外籍配偶（含陸港澳）所生的子女，只要是在普發現金發放期間內在台設籍，即符合普發現金領取資格；未於期限內在台設籍者，則不具領取資格。

對於想要把一萬元捐出去的民眾，官員說，為避免資訊複雜，現金發放平台或ＡＴＭ領現方式未設計現金捐贈功能。民眾若有捐贈需求，可至普發現金網站點選「捐款資訊」功能，連結至衛福部公布的公益勸募管理系統，依意願自由捐贈。

民眾若發現一萬元疑遭冒領或詐騙，民眾可至派出所報案（須當面受理，無法接受一一○電話報案），等取得警方受理案件證明單後，致電一九八八專線並提供證明單單號，以進行後續處裡。

民眾若有相關疑問，可查詢https://pro.10000.gov.tw