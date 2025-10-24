普發現金最快11月12日入帳 11月5日開放分流預先登記

賴清德總統昨（23）日公布「韌性特別預算」，行政院啟動普發萬元現金作業，官網昨日上線，預計11月5日開放分流預先登記，最快11月12日入帳，並於11月17日起開放ATM領現、11月24日起可於郵局臨櫃領現，預計七個月內完成發放作業。

立法院三讀通過韌性特別預算後，總統府昨日收到立院咨請總統公布的咨文後，賴總統立即完成簽署公布，行政院隨後召開記者會說明領取對象、領取方式及預估時程。

普發現金發放重點

有資格領取的民眾，包含國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人、2026年4月底出生嬰兒等。

財政部說明，2026年4月30日前符合資格者，每人可領新台幣1萬元。領取方式比照2023年普發6,000元，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共五種。

採取登記入帳的民眾，11月5日起五天可預先分流登記，11月10日起開放登記，並自11月12日起開始入帳。

財政部次長阮清華表示，今年普發現金ATM共計有16家金融機構參與，預計可以比上次多出1,200台ATM可以領取，包括八大公股行庫、七家民間銀行及中華郵政。

符合「直接入帳」資格者，如勞保年金、老農津貼、身障補助、低收入老人生活津貼等，無須登記，將自11月12日起直接匯入帳戶。數發部次長葉寧補充，直接入帳資格已經比對過此次約有464萬多人。

普發萬元現金「全民+1 政府相挺」官網昨日已上線，提供「誰能領、如何領、防詐騙專區」等資訊。客服專線1988也將自今日上午8時30分起開通。