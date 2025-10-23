政院估普發現金貢獻GDP 0.415個百分點 將推擴大內需

中央社／ 台北23日電
行政院今天宣布普發現金發放期程，最早11月12日就能領到首波現金，預計有機會貢獻GDP 0.415至0.5個百分點。本報系資料庫
行政院今天宣布普發現金發放期程，最早11月12日就能領到首波現金，預計有機會貢獻GDP 0.415至0.5個百分點。本報系資料庫

行政院今天宣布普發現金發放期程，最早11月12日就能領到首波現金，預計有機會貢獻GDP 0.415至0.5個百分點。行政院發言人李慧芝表示，明年將推動擴大內需方案，透過大型會展、演唱會經濟、運動賽事等與普發現金相互搭配，藉此擴大刺激經濟的效益。

行政院晚間舉記者會說明普發現金期程，依據財政部規劃，普發現金截止日原則為民國115年4月30日，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具國籍眷屬等符合發放資格者，每人均得領取新台幣1萬元。

另外，明年4月1日至4月30日出生的新生兒，父母可能來不及在領取截止期限內準備出生證明，因此延長領取時間，讓父母可在5月1日至5月22日間攜帶出生證明至郵局領取。

5個普發現金發放管道部分，登記入帳、直接入帳以及造冊發放入帳日最早，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日起跑。

對於普發現金效益，財政部次長阮清華在記者會指出，根據國發會估計，普發現金預計可以貢獻GDP0.415百分點，經濟部長龔明鑫則認為有機會到0.5個百分點，不過普發現金有別於過去的振興3倍券、5倍券，可能會被用於儲蓄或是替代性消費，因此效益還是要做整體評估。

至於政院是否要求部會或地方政府提出搭配型的活動，擴大普發現金效益，李慧芝指出，政府預計在明年推出擴大內需方案，透過大型會展、演唱會經濟、運動賽事等與普發現金相互搭配，藉此擴大刺激經濟的效益。

阮清華則說，不排斥地方政府提出搭配型的活動，但尊重地方政府的自主規劃。

普發現金

延伸閱讀

影／普發現金分「5大管道」11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

疑非洲豬瘟養豬場「28頭豬流入市面」 政院：非病死豬

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

農業部：WOAH容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

相關新聞

普發現金分5大管道！11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

賴總統今晚公布攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，普發現金官網即起上線，財政部指出，領取方式包括登記入帳、ATM領現、郵局...

普發現金上路！北富銀率先加碼送 抽萬元現金、手機好禮

行政院推出「全民+1 政府相挺」普發現金政策，台北富邦銀行積極響應，率先推出加碼活動，民眾透過北富銀ATM提領現金或選擇...

政院估普發現金貢獻GDP 0.415個百分點 將推擴大內需

行政院今天宣布普發現金發放期程，最早11月12日就能領到首波現金，預計有機會貢獻GDP 0.415至0.5個百分點。行政...

普發現金「全台3偏鄉」明起登記 花蓮光復鄉郵局假日加班服務

賴清德總統今天公布攸關普發現金的韌性特別預算，11月上旬開放登記領取，偏鄉造冊部分，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東...

響應政府普發現金 7-ELEVEN推四大加碼方案

響應政府普發萬元政策，統一超7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，包含「1000元放大隨取卡」、「...

普發現金1萬元上路！北富銀率先加碼 抽萬元現金、手機好禮

為提升全民福祉，行政院推出「全民+1 政府相挺」普發現金政策，藉此活絡內需、減輕民眾生活壓力。台北富邦銀行積極響應，率先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。