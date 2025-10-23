政院估普發現金貢獻GDP 0.415個百分點 將推擴大內需

行政院今天宣布普發現金發放期程，最早11月12日就能領到首波現金，預計有機會貢獻GDP 0.415至0.5個百分點。行政院發言人李慧芝表示，明年將推動擴大內需方案，透過大型會展、演唱會經濟、運動賽事等與普發現金相互搭配，藉此擴大刺激經濟的效益。

行政院晚間舉記者會說明普發現金期程，依據財政部規劃，普發現金截止日原則為民國115年4月30日，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具國籍眷屬等符合發放資格者，每人均得領取新台幣1萬元。

另外，明年4月1日至4月30日出生的新生兒，父母可能來不及在領取截止期限內準備出生證明，因此延長領取時間，讓父母可在5月1日至5月22日間攜帶出生證明至郵局領取。

5個普發現金發放管道部分，登記入帳、直接入帳以及造冊發放入帳日最早，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日起跑。

對於普發現金效益，財政部次長阮清華在記者會指出，根據國發會估計，普發現金預計可以貢獻GDP0.415百分點，經濟部長龔明鑫則認為有機會到0.5個百分點，不過普發現金有別於過去的振興3倍券、5倍券，可能會被用於儲蓄或是替代性消費，因此效益還是要做整體評估。

至於政院是否要求部會或地方政府提出搭配型的活動，擴大普發現金效益，李慧芝指出，政府預計在明年推出擴大內需方案，透過大型會展、演唱會經濟、運動賽事等與普發現金相互搭配，藉此擴大刺激經濟的效益。

阮清華則說，不排斥地方政府提出搭配型的活動，但尊重地方政府的自主規劃。