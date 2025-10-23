聽新聞
普發現金「全台3偏鄉」明起登記 花蓮光復鄉郵局假日加班服務
賴清德總統今天公布攸關普發現金的韌性特別預算，11月上旬開放登記領取，偏鄉造冊部分，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，10月24日至28日可至當地派出所或分駐所登記，11月12日至11月25日可攜帶本人或代領人的身分證或健保卡領取。
此外，馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，交通部次長伍勝園今天指出，目前郵局領現可在營業時間到全台1294家郵局領取，政府針對光復鄉特別設計溫馨措施，已請郵局同仁在周六日加班，為光復鄉民服務。
行政院今晚舉行普發現金記者會，普發現金共5個發放管道包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳以及造冊發放；其中登記入帳、直接入帳以及造冊發放領取速度最快，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日開放。
