普發現金專線上路 程曦資訊與各大電信支援1988專線穩定服務

行政院啟動「全民+1，政府相挺，普發現金」政策，以期提升民眾生活彈性並擴大惠民效益。為確保民眾查詢無礙、資訊正確到位，援用疫情期間肩負抒困、振興、普發服務任務的1988擔負統一諮詢窗口與防詐宣導角色；程曦資訊（6898）則承接本專案的客服系統與運營支援服務。中華電（2412）、遠傳（4904）、台灣大（3045）、台灣固網、新世紀資通、是方（6561）電信等業者也全力配合路由設定與測試，確保專線通暢與系統穩定。

此次結合政府、公益基金會與專業系統服務商之力量，希冀讓公部門政策與民眾需求之間的溝通更為順暢。程曦資訊表示，其在疫情紓困與補助專案期間所累積的服務能量，將為本項政策提供實質支撐。各電信業者則投入通訊基礎設施支持，以應對未來高呼叫量時段的壓力。

因應「全民+1，政府相挺，普發現金」政策上路，1988專線將配合政策及國庫署業務推展啟動，提供民眾申領流程、資格條件、時程規劃與常見問題等即時諮詢服務。

同時提醒民眾注意防詐手法，若接獲陌生簡訊或電話要求提供個資、帳號或OTP碼，請立即掛斷並撥打1988求證，以免受騙。

此次1988專線不僅延續過去協助政府進行紓困、災害援助與社會福利諮詢的經驗，更藉由其公益公信力，擔任全民普發政策的資訊防護閘門，確保每位民眾都能安心來電，在安全、透明的機制下完成領取作業。

程曦資訊指出，面對全國性政策推行所帶來的高話務量挑戰，公司已建置具彈性擴充的客服架構，並導入AI智慧客服系統與語音分流技術。

AI智能客服系統可即時辨識用戶意圖，將問題自動分類，並給最迅速的答案，並導向相應單元或人工客服，大幅降低等候時間並提升回覆精準度。

程曦資訊表示：「我們深知政策溝通的即時性與正確性至關重要，將以最嚴謹的標準與即時監控機制，全力維護1988專線的穩定與效率，讓政府、基金會與全民三方溝通更順暢。」

為因應發放現金政策啟動初期可能出現的大量來電，各大電信業者已於前期完成系統測試與路由優化。中華電信負責主要骨幹網路架構規劃與建置，率先針對高併發話務進行頻寬擴充，並完成通話測試與驗證，有效提升系統穩定度與服務品質，貢獻卓著；遠傳、台灣大哥大、台灣固網、新世紀資通及是方電信亦同步完成跨網路互通測試。

此次「全民+1，政府相挺，普發現金」計劃，是政府、公益基金會與企業三方合作的典範。政府提供政策方向與行政整合，1988專線負責線路公益運用整合，程曦資訊與各電信業者則在技術層面全力支援，並提供迅捷的專線服務，形成跨領域合作的新模式。

未來，相關單位將持續監控話務量與民眾回饋，隨時優化流程與服務體驗。此舉不僅展現政府推動惠民政策的決心，也體現臺灣在數位治理與公私協力方面的成熟能量。