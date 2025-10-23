聽新聞
領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北即時報導
立法院已三讀通過攸關普發現金一萬元的韌性特別預算。示意圖／本報資料照

立法院已三讀通過攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，立院今下午已將特別預算咨文送出，賴清德總統今晚6時許完成簽署並公布這項特別預算；據了解，行政院晚間8時也將舉行記者會說明普發現金相關時程。

有關「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」及「平埔原住民族群身分法」兩案，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府於今15時時收到立法院咨請總統公布的咨文後，待總統結束論壇公開行程返府，已於稍早18時15分完成簽署公布。

立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金預算新台幣2360億元。根據韌性特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。

2025亞太循環經濟論壇暨熱點今天於松山文創園區圓滿落幕，賴清德總統為閉幕式致詞時指出，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，台灣也會以「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手向前。記者余承翰／攝影

普發現金

