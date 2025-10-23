領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

立法院已三讀通過攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，立院今下午已將特別預算咨文送出，賴清德總統今晚6時許完成簽署並公布這項特別預算；據了解，行政院晚間8時也將舉行記者會說明普發現金相關時程。

有關「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」及「平埔原住民族群身分法」兩案，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府於今15時時收到立法院咨請總統公布的咨文後，待總統結束論壇公開行程返府，已於稍早18時15分完成簽署公布。