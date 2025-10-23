普發現金何時發放？政院：還沒收到立院法條

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到。圖／聯合報系資料照
攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到。圖／聯合報系資料照

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到，對此，行政院發言人李慧芝23日表示，立法院並未收到立法院的函文，一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」包含普發現金預算2,360億元，據特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並在7個月內發放完畢。

依照慣例，法案三讀通過後將由立法院送至總統府，總統要在10天內公告。而法案要求在1個月內實施，財政部長莊翠雲日前表示，17日立法院三讀通過，總統在次週公告，公告當天財政部就會開記者會說明，「11月上旬就可按次序發放」；發放方式部分，將比照先前普發現金6,000元的方式辦理。

李慧芝表示，立法院還沒有送到行政院來，目前還有收到。一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

普發現金

延伸閱讀

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

週刊稱黃國昌養駭客竊個資 內政部：戶政系統近5年未被干擾

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

被中國點名官兵貸款受阻？莊翠雲：公股銀沒此情形

相關新聞

普發現金分5大管道！11月5日開放預登記 最快11月12日入帳

賴總統今晚公布攸關普發現金一萬元的韌性特別預算，普發現金官網即起上線，財政部指出，領取方式包括登記入帳、ATM領現、郵局...

普發現金上路！北富銀率先加碼送 抽萬元現金、手機好禮

行政院推出「全民+1 政府相挺」普發現金政策，台北富邦銀行積極響應，率先推出加碼活動，民眾透過北富銀ATM提領現金或選擇...

政院估普發現金貢獻GDP 0.415個百分點 將推擴大內需

行政院今天宣布普發現金發放期程，最早11月12日就能領到首波現金，預計有機會貢獻GDP 0.415至0.5個百分點。行政...

普發現金「全台3偏鄉」明起登記 花蓮光復鄉郵局假日加班服務

賴清德總統今天公布攸關普發現金的韌性特別預算，11月上旬開放登記領取，偏鄉造冊部分，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東...

響應政府普發現金 7-ELEVEN推四大加碼方案

響應政府普發萬元政策，統一超7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，包含「1000元放大隨取卡」、「...

普發現金1萬元上路！北富銀率先加碼 抽萬元現金、手機好禮

為提升全民福祉，行政院推出「全民+1 政府相挺」普發現金政策，藉此活絡內需、減輕民眾生活壓力。台北富邦銀行積極響應，率先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。