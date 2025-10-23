萬元還未落袋…假檢警搶搭「普發現金」新話術詐財 警方逮車手

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市第一警分局日前接獲何姓市民報案，指遭詐團以「中華郵政」名義行騙，損失逾51萬元。警方迅速組成專案小組逮捕涉案游姓女子及馬來西亞籍廖姓車手，廖嫌經嘉義法院裁定收押，持續追查幕後主嫌中。記者魯永明／翻攝
嘉義市出現結合「普發現金1萬元」與「假檢警」的新型詐騙手法。嘉義市警察局第一分局日前接獲何姓市民報案，指遭詐團以「中華郵政」名義行騙，損失逾51萬元。警方迅速組成專案小組偵辦，追查出詐團利用「境內非法轉接機房」掩飾境外來電，再指派車手提領贓款，已逮捕涉案游姓女子及馬來西亞籍廖姓車手，廖嫌經嘉義法院裁定收押，持續追查幕後主嫌中。

警方指出，詐團先以「郵局通知可代領普發現金」為由博取信任，隨後轉由假冒「台北市分局員警」的成員恐嚇被害人涉洗錢案，要求交出帳戶資料。何姓市民慌張照做，將3本存摺與提款卡寄出，遭盜領巨款。嘉義市警第一分局近月來已配合刑警大隊強化科技偵查，自8月起連續查獲8名假藉觀光來台的馬來西亞籍車手，其中1人攜帶50張金融卡，全數遭法院裁定羈押，顯示跨境詐欺鏈條活躍。

分局長吳正文強調，檢警不會以電話辦案或要求交付提款卡、存摺及帳戶資料，民眾應冷靜掛斷並撥打官方電話查證。警方呼籲若接獲可疑來電，請撥110或165反詐騙專線求證。第一分局將持續強力打擊詐欺犯罪，確保市民財產安全。

