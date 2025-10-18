普發現金5大管道 政院將開記者會公布官網時程

立法院會昨天三讀通過韌性特別預算案，最快11月上旬就能執行普發現金。據了解，行政院將在總統公告預算案後，邀集財政部等相關部會舉行記者會公布可登記入帳的官方網站，並宣布相關時程。

立法院會昨天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金預算新台幣2360億元。根據韌性特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。

普發現金預計11月上旬起按次序發放，首批將是直接入帳者。政院人士表示，預算案公告後，政院將邀集財政部等相關部會在行政院舉行記者會，公布可登記入帳的官方網站，並宣布各類管道的啟動時程。

行政院打擊詐欺指揮中心日前已統籌「打擊詐欺組」，政院人士指出，普發現金執行過程如何防詐是重中之重，記者會將詳盡說明。刑事局日前也強調，普發現金相關網站絕對不會要求民眾填寫金融卡或隱私資料，也不會要求轉帳，民眾只需要收款或領現。

普發現金領取管道共5類，包含一，登記入帳，至指定官網選擇登記入帳；二，ATM領現，至指定金融機構、郵局等實體ATM領取；三，郵局領現，至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取；四，直接入帳，特定對象免登記，直接匯入現有撥款帳戶；五，造冊發放，矯正機關收容人將由矯正署造冊發放，而特定偏鄉包含屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉將由當地派出所或分駐所造冊發放。

至於普發現金領取資格，將比照民國112年普發現金6000元，共5大對象可領取1萬元，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。