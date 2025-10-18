韌性預算三讀 普發1萬最快11月入帳

立法院會昨天三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，共減列五十二億餘元，多數為國防相關預算，勞動部、衛福部大編的媒宣費，也被民眾黨提案大砍一半。民進黨立院黨團表示，遺憾在野針對國土安全刪減，國民黨團呼籲加速普發現金作業；財政部長莊翠雲估最快十一月上旬可按順序發放。

直接入帳族群 最先領到錢

根據財政部規畫，普發現金有五種領取管道，包含直接入帳、登記入帳、造冊發放、ＡＴＭ領現和郵局領現。其中，最快可以領到錢的方式是選擇直接入帳的族群。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」經費上限五千七百億元，行政院會九月十一日通過特別預算案，歲出共編列五千五百億元，包含普發現金二三六○億元，另兩百億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

立法院審議過程，最具爭議的是國土安全韌性相關預算一一三二億餘元，國民黨立委馬文君針對國防部主管預算提出多達五十一案，提案刪除共八八八億餘元。經朝野協商，最終共刪減五十億餘元。

馬文君表示，國防部原要編列八億元購買儲戰備用水，每瓶價格為目前採購金額的十二倍，協調後刪除預算四億元；聯合作戰中心整修案預算原計畫購置每張五萬元的座椅，協調後刪除四七七○萬餘元。其他項目，包括陸海軍司令部的游泳池整修工程，刪除兩億餘元；湖口長安營區、金湯營區訓練場整修預算，也刪減約二點三億元。另外，在資通電軍設備提升案，與國防部協調後刪減卅二億元。

刪減勞動部、衛福部媒宣費

民眾黨主席黃國昌指出，韌性預算中勞動部、衛福部偷渡高額媒宣費，因此提案刪減勞動部兩千萬元、凍結四百萬元，衛福部也刪減一千六百萬元；民眾黨團也不滿勞動部不提勞保最終支付責任入法版本，與國民黨團共同提案將一百億撥補勞保基金凍結一億元，均表決通過。

法案公告後 1個月內執行

關於普發現金進度，行政院發言人李慧芝說，感謝朝野各黨團支持，現金發放作業會在法案公告後，依法盡速在一個月內執行。對於挹注健保基金等遭凍結，也期望立法院早日解凍。莊翠雲日前表示，在總統公布當天，財政部就會進行相關行政作業程序，包括釐清發放清冊、偏鄉民眾登錄、以及讓民眾登錄的網站等。

國民黨立委翁曉玲說，韌性特別預算主要是為了因應美國高關稅政策可能會對台灣產業、勞工帶來的嚴重影響，考慮到國內通膨，萬物齊漲，消費經濟恐將衰退，還稅於民。