普發現金 在野酸政院「假鬼假怪」拖延

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

立法院昨三讀通過普發現金一萬元特別預算，藍白立委大酸執政黨不情不願、拖拖拉拉，直到大罷免大失敗後才一轉態度，且三讀通過後，依法一個月內要發放完畢，在野黨會緊盯政府，不會再讓官員繼續拖下去。

國民黨立委柯志恩指出，今年七月藍白立委為因應關稅衝擊、提振經濟，力主納入特別條例的政策，如今綠委拍手叫好、國發會也預估普發現金將貢獻經濟成長百分之○點四一五，但全民並沒有忘記，民進黨為阻擋這一萬，如何費盡心機、胡鬧不休。

柯志恩批評，條例通過時，綠營與側翼指控在野黨「違憲」，賴清德總統還說一萬元買菜就沒了，行政院長卓榮泰更稱「只能買遙控飛機、冰箱」，言論瞬間引爆民怨，突顯民進黨不知民間疾苦。

她說，大罷免大失敗後，普發現金才免於被民進黨強行沒收，但政院高層仍心不甘、情不願，決策搖擺讓全民看盡笑話。

國民黨立委黃健豪說，普發現金一萬元終於三讀通過，請行政院不要再技術拖延，盡快完成撥款作業，不是所有人都受惠於股市二萬七千點的行情，更多的是辛苦賺錢養家、低於繳稅標準的普羅大眾，賴清德總統口中不需要發的一萬、他朋友買個菜就花完的一萬，在四口之家的眼中是四萬，是台灣勞工現在月薪中位數。

立委高金素梅指出，通過普發現金預算是遲來的正義。

高金指出，幾天前一位貧困的大學生，因為繳不出一萬八千元的學雜費跳樓，像這樣迫切需要現金救急的案例，只是台灣社會的冰山一角，批評民進黨不情不願、又拖拖拉拉政治姿態，害慘多少困難的家庭。

民眾黨團副總召張啓楷說，普發現金在野黨三月便已提案，但直到大罷免大失敗後，行政院長卓榮泰轉變態度宣傳普發，且立院七月通過特別條例，民進黨拖拖拉拉到十一月才發放。

他表示，普發現金一萬元非常珍貴，絕不是賴總統所說一萬拿去買菜就沒了，請卓榮泰不要再假鬼假怪，反反覆覆。立院三讀通過後，依法一個月內要發放完畢，民眾黨團會緊盯政府，不會再讓官員拖下去。

