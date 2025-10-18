普發現金雙北議會促加碼！市府研議中

立院三讀通過普發現金一萬元特別預算，最快十一月上旬發放。全台二十二縣市僅新竹市府決定加碼五千元，還須議會審議通過；雙北議會也提出普發現金加碼案，兩市府僅分別回應「尊重」、「研議」。

新北市議會民進黨團八月提出「新北市普發現金自治條例」草案，主張市府應編列特別預算還稅於民，發放超徵稅金回饋每位新北市民四萬六千元。黨團總召廖宜琨昨表示，新北市財政穩健、連年結餘豐厚，理應回饋市民，市府與議會支持，普發現金即可上路，還稅於民。

但本月初市長侯友宜施政報告時表示此做法沒道理，因為要編列一八○○億以上預算，市府年度總預算也才兩千億左右，一旦普發，其他建設都受影響。市府發言人、新聞局長李利貞昨補充，侯友宜已表明「尊重議會決議」，但也呼籲討論時應考量新北整體財政狀況及建設需求，審慎評估。

北市議會藍、綠黨團日前也提案呼籲市府還稅於民普發現金，並交付委員會審查。民進黨團指出，依歲計賸餘五三九億元，北市人口約二四六萬人，每人約可獲二萬一千元。國民黨黨團稱，北市整體經濟與財政表現穩健成長，稅收持續增加，「取之於民、用之於民」，市府應在財政條件允許下回饋市民，但會給市府行政裁量權，沒有明定普發金額。

北市財政局回應，普發現金目前研議中，初估發多少還要再試算，基本上會兼顧財政紀律原則審慎評估中。

全台各縣市中，僅新竹市府明確編列逾廿二點五億預算，擬發放市民每人五千元消費金，預計發放給四十五萬人，等年底議會定期會審議通過即可實施。

新竹市民進黨議員劉崇顯說，身為三級政府的新竹縣竹北市公所都曾普發六千元，若真要還稅於民，普發金額至少應提高到一萬元以上，不要讓市民失望。

民眾黨議員李國璋說，市府編列普發預算並非「還稅於民」，而是因應美國關稅政策對傳統產業的衝擊，提前部署經濟應對措施；關稅效應預計六至九個月後浮現，市府應對地方產業風險，黨部將全力支持。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，香山等地業者已出現工時縮減與無薪假，現金補貼有助民眾度過難關，呼籲市府「發得快」，國民黨團樂觀其成。