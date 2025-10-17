立院三讀通過韌性特別預算 政院曝最快「這時間」普發現金1萬元

立法院今天三讀通過攸關全民普發一萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，行政院發言人李慧芝表示，感謝朝野各黨團支持，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。對於挹注健保基金等遭凍結，也期望立法院早日解凍。

李慧芝表示，「韌性特別預算」是為了因應美國對等關稅以及國際情勢的重要政策，強化並擴大產業支持範圍，尤其針對農漁業及工業項目的特定產業，規劃輔導協助升級轉型，是對產業最直接有效的幫助，過去各部會是以「移緩濟急」的方式來協助產業，現在預算通過，將能更全面照顧相關業者。

李慧芝說，預算案也加強關懷弱勢並增加發放現金作業所需經費，感謝立法院朝野各黨團的支持，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。

對於國防部預算、衛福部照顧弱勢族群媒宣費、勞動部支持勞工安定就業媒宣費等預算遭刪減，李慧芝表示，相關部會已在委員會審查及朝野協商期間，詳盡說明使用規劃，對於預算仍遭刪減，政院表示遺憾；至於挹注健保基金等遭凍結的預算案，相關部會將儘速提出專案報告，期望立法院能夠早日解凍。