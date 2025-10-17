普發現金預算通過 立委指：與UBI概念部分雷同

歷經近半年的朝野協商與社會期待，韌性特別預算案17日於立法院會三讀通過，全民將普發萬元現金，預計最快可於11月上旬開始發放。立委葛如鈞表示，這次普發現金一萬元，與近年國際關注的「無條件基本收入（UBI）」概念有部分雷同。

葛如鈞表示，這筆現金是人民努力振興經濟的成果，國家理當以實際行動回饋國民，落實「還稅於民」的核心理念。國民黨從預算編列初期就堅定主張「普發現金」，因為經濟成長的果實，應該回到每一位國人的手中，才是真正的財政正義與民主精神的落實。

近日傳出有男大生要辦理休學，因要繳一萬八千元學雜費，男大生選擇跳樓輕生的噩耗，令人痛心。葛如鈞認為，這筆一萬元現金，對許多家庭而言，或許無法解決所有壓力，但在物價高漲、民生吃緊的當下，卻是一場實實在在的及時雨，能緩一口氣、也讓大家感受到政府與人民站在一起。

葛如鈞強調，發放一萬元現金，不是施捨，而是應得。這筆資源來自於全民共同創造的經濟盈餘與稅收回饋，讓每一位國民都能感受到國家與人民「同舟共濟」的溫度。未來也會持續監督行政部門，加速發放效率、避免重複或遺漏，特別是對偏鄉及弱勢族群的保障措施。

葛如鈞說，值得一提的是，這次普發現金一萬元，與近年國際關注的「無條件基本收入（UBI）」概念有部分雷同。UBI主張政府定期、無條件地發放現金給全體國民，作為保障基本生活的社會制度。

葛如鈞提到，今年10月初，他也與來自Basic Income Earth Network (BIEN)主席Sarath Davala、台灣無條件基本收入協會(UBI Taiwan)等團體，一同討論UBI對未來社會安全網的啟發與可能性，加上普發現金一萬元，或許可以讓社會進一步思考UBI制度在台灣的可行性。