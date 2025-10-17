普發現金一萬元 財政部規劃五種領取管道

立法院院會今天三讀攸關普發現金的韌性特別預算案。按財政部規畫，普發現金有五種領取管道，包含直接入帳、登記入帳、造冊發放、ATM領現和郵局領現。其中，最快可以領到錢的方式是選擇直接入帳的族群。最快11月上旬可以按順序發放。

直接入帳是針對勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金月退休金等民眾，只要有個人帳戶，政府即可直接匯入一萬元；登記入帳則會在普發現金官方網站架設完成後，以身分證或居留證號尾數分流方式開放民眾預先登記。

財經官員說，根據112年普發現金6千元的經驗，直接入帳和登記入帳將是最大宗，其中登記入帳占比約四成、直接入帳為一成八。至於造冊發放則是針對屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉和台東縣金峰鄉等偏鄉，以及矯正機關的收容人。ATM領現及郵局臨櫃領現開放時間相對會較晚。

財長莊翠雲昨日在立院表示，由於發放方式有很多種，財政部會先核對需要直接入帳的名冊，另也需完成偏鄉登記，並讓民眾可以上網登錄，預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明相關時程，以此推估，11月上旬便可以按次序發放。

財政部預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明普發現金相關時程與領取細節。莊翠雲說，發放現金一定要兼顧安全、造冊不能重複或遺漏等原則，因此要做最好的準備，以最快的速度發放；推估造冊整理完畢約需要五個工作天。