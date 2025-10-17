快訊

韌性特別預算三讀 最快11月初普發1萬

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院院會上午三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，朝野立委在議場中舉牌合影。記者蘇健忠／攝影
立法院院會上午三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，朝野立委在議場中舉牌合影。記者蘇健忠／攝影

立法院院會上午三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲曾推估，最快11月上旬可以按順序發放，最快可以領到錢的方式是選擇直接入帳的族群。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）」經費上限為5700億元，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

關於普發現金進度，莊翠雲日前表示，在總統公布當天，財政部就會進行相關行政作業程序，包括釐清發放清冊、偏鄉民眾登錄、以及讓民眾登錄的網站等，確保安全發放，不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以按順序發放。

