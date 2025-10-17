普發現金預算三讀通過！ 最快11月上旬領錢

立法院長韓國瑜17日召開院會，處理包含普發萬元現金在內的「韌性特別預算」；朝野立委提出174案，其中八案保留至今天院會處理。最終兩案表決依照提案進行刪凍，整筆預算三讀通過，不提出復議。財政部長莊翠雲日前說明，預計11月上旬起按次序發放，第一批將是直接入帳者。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，經費上限為5,700億元。行政院會9月初通過「韌性特別預算案」，歲出編列5,500億元，其中包含普發現金2,360億元；另200億元留作後續編列額度，預計用於產業支持。

韌性特別預算案，朝野立委共提出174案，韓國瑜15日主持朝野協商，藍委馬文君當日再提出的2個主決議。協商結果，保留八案於院會處理，包含凍結撥補勞保與健保基金20億元、減列支持勞工安定就業媒宣費2,000萬元、減列強化國土防衛能量2億元等。

其中兩案進入表決：第151案，民眾黨團提案刪減「勞工安定就業」媒宣費2,000萬元，並凍結4,000元；第161案，國民黨團提案凍結挹注健保1億元，衛福部須提出檢討專案報告，經同意後，始得動支。表決結果，依照提案立委建議進行刪凍。

除了表決兩案之外，其餘六案經過協商後照案通過。韓國瑜敲槌宣布，包含普發萬元現金在內的「韌性特別預算」整筆預算三讀通過，並且朝野共識不提出復議。

依據韌性特別條例第9條規定，於特別預算公布後1個月內，開始執行普發現金發放作業，並於7個月內發放完畢。

行政院長卓榮泰日前表示，立法院審理完畢後，會請總統盡速公告，公告生效後1個月內啟動發放。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。

莊翠雲近日說明，預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明相關時程。由發放方式有很多種，財政部會先核對需要直接入帳的名冊，推估造冊整理完畢約需要5個工作天，直接入帳者將會是第一批發放。以此推估，11月上旬便可以按次序發放。