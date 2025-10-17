韌性特別預算三讀 最快11月初普發現金萬元

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院院會今天三讀攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲曾推估，最快11月上旬可以按順序發放，最快可以領到錢的方式是選擇直接入帳的族群。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）」經費上限為5700億元，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

立法院財政等6委員會9日聯席審查，初審通過韌性特別預算案，其中又以國防相關預算，在審議過程最具爭議，國民黨立委馬文君針對國防部主管預算提出51案，提案刪除共888億3085萬餘元。

經朝野協商，國防部原先編列的預算1132億餘元，最終共刪減50億餘元。馬文君表示，國防部原要編列8億元購買儲戰備用水，每瓶價格為目前採購金額的12倍，協調後刪除預算4億元；同樣引發爭議的聯合作戰中心整修案預算，原計畫要購置每張5萬元的座椅，協調後刪除4770萬5000元。

其他項目，包括陸海軍司令部的游泳池整修工程，刪除2億餘元；湖口長安營區、金湯營區訓練場整修預算，也刪減約2億3000萬元。另外，在「提升資通作業環境及設備」（資通電軍設備提升案）因有部分預算不合理，且有使用上疑慮，與國防部協調後刪減32億元。

三讀條文另刪減了勞動部「支持勞工安定就業」媒體宣傳費2千萬元，並凍結4千萬元；衛福部挹注全民健康保險基金則凍結1億元，提出檢討專案報告，經同意後，始得動支。

關於普發現金進度，莊翠雲日前表示，在總統公布當天，財政部就會進行相關行政作業程序，包括釐清發放清冊、偏鄉民眾登錄、以及讓民眾登錄的網站等，確保安全發放，不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以按順序發放。

