還稅於民久等了！ 立委籲政院加速普發萬元現金

立法院會17日處理包含普發萬元現金預算的韌性特別預算，預計中午前將進行三讀程序。立委張智倫上午於國是論壇表示，「普發一萬元」終於要三讀通過，也是民眾期待很久的一刻，呼籲行政院展現積極行動力，讓這份美意回饋盡快到位。

張智倫表示，「我們終於做到了」，這句話，相信不只是他，在場很多立委都想講。自從美國政府宣布加徵關稅以來，物價漲、房租漲，唯獨薪水沒漲，日子卻越來越難過。

張智倫提到，當時大家認為，政府應該把稅收超徵的錢還給人民，因為那是大家繳的血汗錢。今天，「普發一萬元」終於要三讀通過，也是民眾期待很久的一刻。

他指出，這不是什麼天上掉下來的福利，而是屬於全民的權利。這幾年民眾撐過疫情與經濟的不確定，靠的不是口號，而是每一個辛苦打拚的勞工、家庭、年輕人。政府把超收的稅回饋給大家，才是苦民所苦的最佳體現。

有人說，一萬元能做什麼？張智倫認為，對很多家庭來說，這筆錢可能是一個月的房租、一個孩子的學用品、一家人的溫飽；有時候，幾千塊、一萬塊看似不多，卻是一些家庭撐過難關的救命錢。

他提到，比如有人為了學費、房租、家人的醫藥費，在夜裡掙扎要不要放棄夢想；有些家長面對孩子開學的帳單，只能默默嘆氣該怎麼籌錢。一萬元對他們來說，不是錢的問題，而是給予「還能撐下去」的力量。

張智倫說，普發現金還可提振消費，穩住經濟。從2008年下半年發生全球金融海嘯以來，政府就曾經多次發放消費券、三倍券、五倍券和6,000元現金，都是在針對經濟不景氣的情況，採取發放消費券或現金的政策，來刺激消費帶動經濟，也發揮一定的效果。

張智倫指出，現在面臨美國提高關稅與新台幣匯率快速上升，導致台灣經濟即將步入蕭條的情況下，普發現金正是時候，既能夠刺激消費，讓民眾擴大消費，企業也有利潤，有助帶動經濟正向循環。

他再度呼籲行政院，這一萬元對民眾來說，可能是救命錢，而對國內經濟，不僅能提振消費，更有穩定經濟的雙重成效，衷心期盼政府苦民所苦，展現政府積極行動力，讓這份美意回饋盡快到位。