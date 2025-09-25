拒領普發1萬掀熱議！釋昭慧擬提告「這些人」 國民黨回應

快訊

中央社／ 新竹縣25日電
釋昭慧。本報資料照片
玄奘大學宗教與文化學系主任釋昭慧將告中國國民黨發言人李明璇等，國民黨發言人楊智伃今天說，「普發（新台幣）1萬元」政策是社會熱議話題，正反意見可受公評。

發起「拒領1萬，捐入國家續命專款」行動遭質疑的釋昭慧告訴中央社記者，獲知有名嘴在網路造謠「出家人不用納稅」並指她「名車代步，養尊處優」等，她除說明僧人也要繳稅，名嘴也已觸犯誹謗與公然侮辱罪。

她說，一直在想能為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情做點什麼，靈機一動正好可追究這些人法律責任，索賠金額捐給賑災單位。

「縱容人犯罪也是我的過失」，釋昭慧表示，提告有社會教育意義，她過去一直不告就讓對方越來越大膽，覺得做惡事不會有代價，明目張膽犯罪，真的「把我當吃素的」。

至於提告對象及求償金額，釋昭慧說，有在社群網站臉書（Facebook）點出的人基本上都會提告，提告時間及細節要再與律師商量；根據釋昭慧臉書，遭點出人士包括李明璇等。

楊智伃表示，普發1萬元政策是社會熱議話題，正反意見可受公評。行政院長卓榮泰之前也對提供「不領取」選項懸崖勒馬，可見民眾普遍反對操作拒領議題。

釋昭慧 提告 馬太鞍溪 楊智伃 李明璇 國民黨 名嘴

