普發現金政策轉彎…卓榮泰再挨轟 媒體人點根本原因：前因後果沒想清楚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰（右）日前會見玄奘大學教授釋昭慧（左）後，指示財政部研議普發現金一萬元增設「不領取」選項，引發爭議，現在政策轉彎後又挨轟。本報資料照片
中央政府同意普發現金1萬元，原本行政院研議增設「不領取」選項，遭批評是「擾民」，昨（23日）又確定維持原有領取管道，政策轉彎再度引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，行政院長卓榮泰之所以會被批評，主要還是因為做每件事前，前因後果沒想清楚。

黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》表示，立法院早在7月就通過普發現金，那時候卓榮泰就應審慎考慮後續發放細節，並向國人清楚解釋最適合的作法，尤其這已經不是中央第一次發錢，台灣過去已經有四次現金發放的經驗。

黃暐瀚認為，當行政院決定發放現金後，雖然部分民眾樂見其成，但卓榮泰卻沒有與反對「傷害國庫」的聲音充分溝通，甚至話說得過於絕對，才導致爭議擴大。黃暐瀚也點出中央兩大問題：一是缺乏溝通，二是外界會質疑「搶救國庫聯盟」及玄奘大學教授釋昭慧的專業性。

黃暐瀚強調，不管有沒有增設「不領取」的選項，只要民眾沒有領取，錢自然留在國庫，領到後若不想使用，也能捐助慈善單位。黃認為，這場爭議的根本原因在於行政決策前，欠缺周全考量與事前規劃。

