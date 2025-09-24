普發現金拒領選項政院急喊卡 黃國昌嗆卓榮泰「蠢到爆」

有關普發現金增設「不領取」選項喊卡，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政院長卓榮泰「蠢到爆」，坐在辦公室裡面講幹話，結果連自家人都看不下去，完全就是正事不幹荒腔走板，「這樣的人繼續帶領行政院，這是人民的悲哀、國家的不幸。」

民眾黨立法院黨團上午舉行「蠢到違憲，綠也掀桌」記者會，黃國昌指出，民進黨先前發動兩波大惡罷，最後的結果是32比0大失敗，然而賴清德總統反省檢討的態度，「撐不到一個星期，馬上固態復明」，所謂的內閣改組就是一場笑話，民進黨立委鍾佳濱身為性暴力犯，如今竟然成為民進黨團幹事長，請問這是哪門子遞出橄欖枝？

黃國昌指出，民進黨過去集體造謠、煽動青鳥暴力闖入立法院，這些事情台灣人民都不會忘記，至於他們背棄過去承諾的法案，最廉價的辯護方式就是「藍白聽北京的話在毀憲亂政、掏空台灣」，從國會改革法案、財政收支劃分法到普發現金1萬元皆是如此。

黃國昌說，民進黨團集體弱智化，重大法案也不斷延宕，一天到晚抹紅抹黑在野黨，竟然還有臉說要遞出和解橄欖枝，政客醜陋的嘴臉莫此為甚。

黃國昌表示，民進黨過去編造的謠言不勝枚舉，然而綠媒跟側翼潑完糞就跑，完全陪葬媒體的社會責任跟公器，卓榮泰當初為了總預算下鄉造謠，內政部長劉世芳點名民眾黨「吃台灣米做中國鬼」，結果至今仍然穩坐內政部長的位置，「這是哪門子的檢討反省跟要好好做事？」

黃國昌直言，民進黨發動大罷免大失敗，賴總統不但沒有反省，卓榮泰更是死性不改，立法院三讀通過的法律案，行政院竟然可以不編列預算，理由是聲請釋憲跟暫時處分，如果按照民進黨政府的邏輯，未來人民聲請釋憲就不用繳納積欠的稅款跟罰緩，難道卓榮泰真的把自己當成太上皇。

黃國昌也提及，卓榮泰上周接見非政府組織（NGO），會後聲稱要研議拒領1萬元的選項，難道是吃飽太閒沒有正事可以做，「花時間研議拒領選項，真的蠢到爆」，行政院官員尸位素餐，只會在辦公室講幹話，就連民進黨自家人都看不下去，直到昨天才宣布沒有要增設拒領選項。

黃國昌說，有些人認為卓內閣進退失據，站在人民的角度則是荒腔走板欲哭無淚，「這樣的人繼續帶領行政院，真是人民的悲哀、國家的不幸。」