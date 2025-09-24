快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

影／台中「普發5萬元」再次吵翻天！藍綠白議員舉牌互槓 大會休息

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，藍營表示中央發1萬元是真、地方發5萬元是假，人民不要被詐騙了，綠營怒噴市府不是沒錢，卻操作數字誤導市民。兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。

台中市議會臨時會今天審查議員提案，民進黨議員提案普發5萬元，經財委會決議由市府研議。民進黨議員陳俞融率先發言，表示普發5萬元就是要還稅於民，市府超徵、賣地加上財劃法增加收入，有將近1800億元財源，不該操作數字，用「沒錢」打發市民。

市長盧秀燕表示，她也很想發，如果要做人情，她自己不會發嗎？但議員的數字可能有出入，她上任後台中歷年短絀9億元，議員有參加決算審查，應該很清楚。陳俞融怒嗆，中央明年明明多給了136億元，盧卻把所有問題甩鍋中央，如果發不了5萬元，至少要提出對案，告訴市民可以發多少錢。

國民黨議員李中說，在座都是優秀民代，都審查過預算決算，台中市政府有沒有錢，議員們都知道，為何把謊話說漂亮、好像市府有很多錢？他強調，中央是真的有錢，台中真的沒錢，中央發1萬元是真，台中發5萬元是假，市民要當心不要被詐騙。

民眾黨議員江和樹表示，普發5萬元是假議題，台中市府就算有錢，也應該優先用於教育，比如營養午餐、冷氣電費補助，這才是該解決的問題。國民黨議員黃馨慧也說，綠營民代到處策動里鄰長，打電話問市民「贊不贊成普發5萬元」，實在蠻橫。

民進黨議員陳淑華怒批，盧秀燕去年酸中央，說中央財政有困難台中可以分攤，現在卻在哭窮，明明中央明年挹注1113億元史上最高，不會花錢是無能還是怠惰？國民黨議員楊大鋐反擊，台中一年上繳近2500億元，中央連一半都不給，反而是綠營議員該催促中央改快把錢拿回來。

民進黨議會黨團總召王立任再次強調，市府要提出相對應版本，剛剛已經討論很多，提出動議，要求清點人數記名表決。藍綠議員紛紛站起，舉起牌子逼近備詢台，綠營大喊「普發現金記名表決」、「國民黨反對」，藍營反擊「發錢是詐騙」，兩邊互不相讓，議長張清照宣布休息10分鐘。

藍綠白議員繼續在會場中舉牌吶喊，過了約5分鐘各自散去。重新開會後，張清照裁示，請市府提出報告，並在1個月內送議會審議。

民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。記者陳敬丰／攝影

議員 民進黨 台中市

延伸閱讀

影／角逐國民黨主席 羅智強：努力爭取大家的認同

盧秀燕偕妹島和世開箱綠美圖 鏡面水池、挑高27公尺大廳成亮點

影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

台中綠美圖開箱預覽 盧秀燕攜手日本建築師揭幕

相關新聞

普發現金拒領選項政院急喊卡 黃國昌嗆卓榮泰「蠢到爆」

有關普發現金增設「不領取」選項喊卡，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政院長卓榮泰「蠢到爆」，坐在辦公室裡面講幹話，...

14萬月薪全捐怎麼過活？釋昭慧自曝「隨時散財」：還能再捐

玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前提出拒領普發1萬，並呼籲行政院應增設選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，引發社會熱議。她更透露自己身為大學教師兼主管，月薪約14萬元，已全數捐回學校，用以協助弱勢學生。此舉獲得不少人肯定，但也引來外界質疑「若薪水全捐，那要怎麼生活」？

誰才認知作戰？游淑慧反擊釋昭慧說法嘆：拿回自己的錢還要被道德綁架

玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前發起搶救國庫、拒領普發現金1萬元活動，引發熱議。國民黨議員游淑慧今天在臉書比照釋昭慧舉小市民...

影／台中「普發5萬元」再次吵翻天！藍綠白議員舉牌互槓 大會休息

民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，藍營表示中央發1萬元是真、地方發5萬元是假，人民不要被詐...

影／卓榮泰因「普發一萬現金」挨轟下台負責 侯友宜卻這麼說

中央政府同意普發現金1萬元，原本行政院近日研議增設「不領取」選項，又遭批評是「擾民」，昨行政院確定維持原有領取管道，院長...

冷眼集／卓揆鬧劇 自家人也不挺

大罷免挫敗後，府院急欲清理戰場，決定順應民意普發現金一萬元，還強調是要照顧受關稅、風災衝擊的人民；看似深知民間疾苦，但行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。