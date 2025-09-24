影／台中「普發5萬元」再次吵翻天！藍綠白議員舉牌互槓 大會休息

民進黨台中市議會黨團提案「普發現金5萬元」，今天市議會再次討論，藍營表示中央發1萬元是真、地方發5萬元是假，人民不要被詐騙了，綠營怒噴市府不是沒錢，卻操作數字誤導市民。兩方講到激動處，各自舉牌衝向備詢台，議事無法進行，議長張清照宣布休息10分鐘。

台中市議會臨時會今天審查議員提案，民進黨議員提案普發5萬元，經財委會決議由市府研議。民進黨議員陳俞融率先發言，表示普發5萬元就是要還稅於民，市府超徵、賣地加上財劃法增加收入，有將近1800億元財源，不該操作數字，用「沒錢」打發市民。

市長盧秀燕表示，她也很想發，如果要做人情，她自己不會發嗎？但議員的數字可能有出入，她上任後台中歷年短絀9億元，議員有參加決算審查，應該很清楚。陳俞融怒嗆，中央明年明明多給了136億元，盧卻把所有問題甩鍋中央，如果發不了5萬元，至少要提出對案，告訴市民可以發多少錢。

國民黨議員李中說，在座都是優秀民代，都審查過預算決算，台中市政府有沒有錢，議員們都知道，為何把謊話說漂亮、好像市府有很多錢？他強調，中央是真的有錢，台中真的沒錢，中央發1萬元是真，台中發5萬元是假，市民要當心不要被詐騙。

民眾黨議員江和樹表示，普發5萬元是假議題，台中市府就算有錢，也應該優先用於教育，比如營養午餐、冷氣電費補助，這才是該解決的問題。國民黨議員黃馨慧也說，綠營民代到處策動里鄰長，打電話問市民「贊不贊成普發5萬元」，實在蠻橫。

民進黨議員陳淑華怒批，盧秀燕去年酸中央，說中央財政有困難台中可以分攤，現在卻在哭窮，明明中央明年挹注1113億元史上最高，不會花錢是無能還是怠惰？國民黨議員楊大鋐反擊，台中一年上繳近2500億元，中央連一半都不給，反而是綠營議員該催促中央改快把錢拿回來。

民進黨議會黨團總召王立任再次強調，市府要提出相對應版本，剛剛已經討論很多，提出動議，要求清點人數記名表決。藍綠議員紛紛站起，舉起牌子逼近備詢台，綠營大喊「普發現金記名表決」、「國民黨反對」，藍營反擊「發錢是詐騙」，兩邊互不相讓，議長張清照宣布休息10分鐘。