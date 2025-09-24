快訊

14萬月薪全捐怎麼過活？釋昭慧自曝「隨時散財」：還能再捐

聯合新聞網／ 綜合報導
玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前提出拒領普發1萬，並呼籲行政院應增設選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，引發社會熱議。圖／擷自釋昭慧臉書
玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前提出拒領普發1萬，並呼籲行政院應增設選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，引發社會熱議。圖／擷自釋昭慧臉書

玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前提出拒領普發1萬，並呼籲行政院應增設選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，引發社會熱議。她更透露自己身為大學教師兼主管，月薪約14萬元，已全數捐回學校，用以協助弱勢學生。此舉獲得不少人肯定，但也引來外界質疑「若薪水全捐，那要怎麼生活」？

對此，釋昭慧23日透過臉書發文回應，坦言記者也曾問過同樣問題。她解釋，以前學校不必面對少子化問題，學校年終獎金相當豐厚，加上自己生活簡單，還有各地演講、主持會議、發表論文等機會，主辦單位通常都會致贈出席費或稿費，這些零星收入「積少成多，我不但生活夠用，還能少許捐給其他公益單位」。

至於外界質疑「學生怎麼可能會擅自幫忙領錢」，釋昭慧也說明，該名學生同時擔任她的助理，長期幫忙保管存款簿與印鑑，最清楚她「過路財神」的個性。她笑稱，自己的存款簿很少超過10萬元，「因為我隨時散財而不聚財，以保持少欲知足的『沙門』本色」。

釋昭慧進一步透露，上回普發現金助理並不曉得她不想領，甚至還出於好意幫忙領取。釋昭慧知悉後，不但沒有責備，還立刻請助理幫忙轉捐給其他公益團體。

釋昭慧強調，僧人不聚財原本就是本分，這些屬於她的「私領域生活」，過去並未刻意對外解釋。不過這次因「普發事件」被放大檢視，她既然承諾記者「有問必答」，就會「和盤托出」。

