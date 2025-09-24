誰才認知作戰？游淑慧反擊釋昭慧說法嘆：拿回自己的錢還要被道德綁架

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前發起搶救國庫、拒領普發現金1萬元活動，引發熱議。國民黨議員游淑慧今天在臉書比照釋昭慧舉小市民故事反擊，「這段時間，誰才在認知作戰？人民拿回自己的錢，何其困難，還要被道德綁架。」

游淑慧表示，釋昭慧說如果家裡要普發給每個人一萬元，但是父母必須向銀行舉債來發，會安心拿這筆錢嗎？大家好像被認知作戰到，沒有感覺去拿舉債發出來的錢是恥辱，反而很理所當然，讓她覺得很驚訝。

游質疑，昭慧法師身為2025年的現代法師，居然還有「政府是我們父母」的父權觀念，她才相當驚訝。

游淑慧說，中央政府先超徵多拿了5千多億，只是要求還2千多億，結果為何變成舉債還錢？「巧立名目、亂編亂花」這樣的政府才要感覺恥辱。這次普發一萬的前提在於政府超徵，才希望超徵的稅、再還給人民。

「還跟給是不同概念。」游淑慧說，政府不是人民的父母，反而政府的財源都是人民繳納的各式稅捐收入在供應，所以昭慧法師的例子應該顛倒過來說，父母辛苦工作，還要固定擠出小孩生活費，這個月給太多了，父母希望小孩還些回來，誰知不孝子趕快把超拿的錢花光，然後再唉唉叫說「我要借高利貸還錢啦、我沒錢啦，爸媽你們好狠啊」。

游淑慧說，政府舉債，責任在人民？還是當家的政客？昭慧法師不領一萬、她尊重，但釋昭慧提到救國庫和國家續命一說，她就要問問「誰把國家財政搞成這樣？」應該先質疑民進黨執政9年怎麼樣揮霍掏空國庫？才讓國庫要救、國家慘到要靠一人一萬來續命？

