冷眼集／卓揆鬧劇 自家人也不挺

大罷免挫敗後，府院急欲清理戰場，決定順應民意普發現金一萬元，還強調是要照顧受關稅、風災衝擊的人民；看似深知民間疾苦，但行政院長卓榮泰一度想在領取管道加上「拒領」選項，卻惹來更多民怨，連黨內自家人都不挺，甚至痛批，昨天終在黨內外奚落聲中倉皇轉彎。

大罷免結果出爐之前，賴政府對普發現金態度始終曖昧，卓揆還曾嘲諷普發一萬元只能買遙控飛機或冰箱，更將此事扣上「違憲」大帽，卻忘了蔡政府過去也曾普發現金。民進黨在罷免大敗後急轉彎，普發現金搖身變成體恤民意的德政，狠狠打臉綠營支持者，也讓反對者冷笑。

賴政府為了面子，還在通過五五○○億元韌性特別預算時，硬是將普發現金二三六○億元列入「照顧民生」主軸，政院更強調，各行各業接連遭到美國關稅與風災、水災影響，需更多支持。

在此脈絡下，政府本應尊重民眾的多元使用，但當玄奘大學教授釋昭慧發起「拒領普發一萬」，卓揆卻響應並研議增設「拒領」選項，完全無視「只要民眾不領，自然歸回國庫」的簡單事實，硬加選項，多此一舉，反而把國家政策變成大型道德試煉場。還有部分綠營立委，既宣稱拒領、又說要捐給社福單位，試問，若要捐出，豈能不領？如此作態，也落得沽名釣譽的罵名。

普發一萬元，讓外界看穿了賴政府的不甘不願、不乾不脆，連合情合理的「還稅於民」，都還要經過中央政府的道德試煉？難道賴政府真要區別人民，不領取的人「比較清高」？

這樣的政治態度，不僅違反人性，更因「拒領」選項須建置身分驗證系統，增加科技的風險，以及行政作業將更繁雜，至此政策全然走味，不僅可笑，更是執政者自曝其短，玩成一場政治鬧劇。這種逢在野必反、搖擺不定的決策模式如果不改，就怕應了台灣民意基金會董事長游盈隆的警告：災難與挫敗將接踵而來。