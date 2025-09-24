普發1萬「拒領」選項挨轟 政院喊卡

行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，指示財政部研擬普發現金新增「不領取」選項，但不僅在野不滿，綠營自家人也不挺，直呼「擾民又考驗人性」，行政院昨上午急喊卡，宣布維持原領取管道。

行政院日前通過五千五百億元「韌性特別預算案」，待立法院審議，最快十一月普發現金一萬元；但卓揆日前回應玄奘大學教授釋昭慧與部分民團主張，指示財政部研擬「不領取」選項。

據了解，不少綠營立委聽聞此事，私下建議政院尊重人民選擇，不該增設「不領取」選項，並陸續有相關意見在社平台反映；民進黨立委吳思瑤昨上午更直呼，增設「拒領」選項是負面政策，更是「擾民的多此一舉」。民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，這讓支持者左右為難，覺得人心被考驗；不少親綠人士也發聲，痛批政院道德綁架。親綠名嘴溫朗東更批卓榮泰的「價值排序」明顯羞辱支持者，已不適任。

國民黨立委李彥秀批評，這反映政府「看報治國」窘境，決策想到哪裡說到哪裡，缺乏完整規畫與配套；「增設不領取選項」根本是政治思維、政治動作，增加財政部作業及民眾使用困擾。

「不領錢就回到國庫，本來就不需要再設立選項。」民眾黨立法院黨團副總召張啓楷強調，領或不領都是個人選擇，增設選項只是延誤時間，肯定政院從善如流，毋需多此一舉，既然要跟時間賽跑，就遵守朝野共識，十月底把錢發到大家手上，別再心不甘情不願。

面對黨內外壓力，行政院昨宣布，經部會研議，為防個資冒用，若增設「不領取」頁面，必須建置另一套身分驗證系統，將延宕整體普發現金時程，決定維持原有的領取管道，讓發放現金單純順暢。吳思瑤樂見政院從善如流；陳培瑜也說，肯定政院最快速度順意民意，畢竟普發現金一萬元要不要領、如何使用，民眾都有各自安排。

補助扶輪等社團1.6億 藍喊嚴審明年總預算

國民黨立院黨團昨晚表示，明年度中央政府總預算編列六千萬元補助國際扶輪年會，並補助同濟會、扶輪社、國際青年商會及獅子會等公益性社團一億元，合計一點六億元，黨團要求公帑應花在人民最需要的地方，並將嚴審預算。