【重磅快評】普發現金髮夾彎 卓榮泰的決策危機

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰（右3）日前會見玄奘大學宗教系教授釋昭慧（左4）後，指示財政部研議增設「不領取」選項，引發爭議。圖／本報系資料照片
大罷免失敗後，府院終於同意普發現金1萬元，但行政院卓榮泰近日聽取玄奘大學教授釋昭慧建議後，一度打算增設「不領取」選項；釋昭慧既非決策官員、也非專家學者，竟可超越立法院、跳過行政院會，成為影響國家政策的關鍵人物，荒誕過程不僅在野黨撻伐，連綠營自家人都炸鍋。行政院今天緊急修正，未來將不設置「不領取」選項，政策搖擺、徒增困擾，凸顯卓內閣的決策危機。

根據財政部規畫，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。釋昭慧等人近日發起「自由回捐」連署，直指領取這筆舉債硬發的錢是一種恥辱，普發現金1萬元應回捐國家，建議行政院研擬「不領取」選項，不僅吃飽太閒，反倒讓原本單純的政策複雜化。釋昭慧橫空出世的建言竟被賴政府認真看待，卓揆指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性，引發各界質疑。

月薪14萬的釋昭慧表示，普發現金政策充斥認知作戰，舉債發錢是國家恥辱，呼籲各黨派立委不要再推動類似政策。釋昭慧顯然「政治正確」，一句認知作戰更打中賴政府的心坎；卓榮泰也呼應說，選擇把錢留在國庫，讓政府能運用在更有意義的地方，「這是一個正向的訊號」。

政府要普發現金，卻鼓勵民眾不要領取，何其矛盾。卓榮泰的話言猶在耳，綠營已集體反彈，民進黨立委吳思瑤指出，普發現金在系統上另設「拒領」選項，實在是「擾民的多此一舉」，黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見、要求檢討，呼籲行政院快改負面政策。吳思瑤也提到，先前她捐贈1個月薪水支持丹娜絲風災重建，不管領取1萬、領取再捐贈或不領挹注國庫，國人都享有最自由多元的選擇。

親綠名嘴溫朗東把話說得更重，質疑卓揆不去向支持者解釋為何要發1萬元，反而去會見非財經專業也非本土派的釋昭慧，態度就是羞辱支持者，他建議普發現金有2個選項：「Ａ、領取1萬元，感謝行政院。B、領取1萬元，院長請下台。」資深媒體人周玉蔻砲轟，「愚蠢無極限！這是誰做的決定啊？」綠營同溫層嗆爆卓榮泰，不只是翻盤、根本是翻臉，卓榮泰裡外不是人。

賴政府對普發現金政策是三種態度：一、大罷免之前，普發現金彷彿是糖衣毒藥。二、大罷免挫敗後，普發現金變成體恤民意的德政。三、釋昭慧建言後，普發現金卻流於道德情勒。一個政策，凸顯卓內閣三種立場，更讓卓榮泰一次得罪光藍綠白，就算原本是德政，但太多的政治心眼，將是國家決策的最大危機，還稅於民不恥辱、亂花納稅人血汗錢才羞恥。

行政院 發現金 釋昭慧 卓榮泰

