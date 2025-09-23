普發現金「不領取」選項政院急喊卡 白委：毋需橫生枝節

有關普發現金增設「不領取」選項，行政院今天決定大轉彎喊卡，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，因為民進黨政府三心兩意，普發現金時程延宕已久，他肯定行政院從善如流，務必要在10月底前完成發放，「不領錢就回到國庫，本來就不需要再增設選項。」

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧先前表態「不領普發現金新台幣1萬元」，行政院長在卓榮泰接見搶救國庫聯盟後指示財政部，建置普發現金登記網站時研議「增設不領取」可行性。不過，行政院發言人李慧芝今天說明，考量成本與安全問題，增設「不領取」頁面恐延宕整體時程，因此決定將維持原有領取管道。

張啓楷受訪時表示，因為民進黨政府的三心兩意，普發現金時程早已延宕許久，從一開始宣稱違憲的說法，再到增設「不領取」選項被罵翻，行政院也針對特別條例提出修正草案，然而立法院朝野黨團已經取得共識，亦即在今年10月底前要完成發放，「這是朝野共識，不要心不甘情不願。」

「不領錢就回到國庫，本來就不需要再設立選項」，張啓楷也說，領或不領都是個人自由，增設選項只是延誤時間，願意肯定行政院從善如流，毋需橫生枝節多此一舉，也麻煩務必在10月底前把錢發到大家手上，現在既然要跟時間賽跑，那就必須遵守朝野共識。