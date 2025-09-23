快訊

政院喊卡設「不領取」普發現金選項 李彥秀：反映看報治國窘境

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照

賴政府同意普發現金1萬元，但行政院近日研議增設「不領取」選項，不過政院今拍板決定不另設不領取選項。國民黨立委李彥秀說，反映目前政府「看報治國」的窘境，更凸顯政府決策想到哪裡說到哪裡，缺乏完整的規畫與配套的問題。

玄奘大學教授釋昭慧日前主張不領普發現金1萬元，籲行政院研擬「不領取」選項，行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性，引發正反議論。而行政院今日指出，考量增設不領取頁面須建置身分驗證系統，避免個資冒用，恐會延宕整體時程，行政院決定維持原有的領取管道，讓接下來發放現金過程單純順暢。

李彥秀說，行政院秘書長張惇涵日前才要求各部會，要「照三餐」回報輿情回應，把部會首長當三歲小孩在管，沒想到新規定實施後第一個失言的就是卓榮泰。卓榮泰上周要求請財政部研議「普發現金登記網站增設『不領取』選項的可行性」，結果連綠委都不挺，社會更是罵成一片。結果行政院今天「順應民意」政策髮夾彎，決定普發一萬不設「不領取」選項。

李彥秀表示，這不僅反映目前政府「看報治國」的窘境，更凸顯政府決策想到哪裡說到哪裡，缺乏完整的規畫與配套的問題。事實上，「增設不領取選項」根本就是政治思維、政治動作，增加財政部作業以及民眾使用上的困擾。過去不論是普發現金或是消費券，還是包括敬老金、生育津貼在內的社會福利措施，民眾只要不申請、不領取就是繳回國庫、市庫，這是一向的慣例，從來也沒有發生問題。

李彥秀指出，這次要畫蛇添足增設「不領取」選項，真正的目的就是要給主張「回捐政府」一個交代，給青鳥側翼一個效忠表態的管道，但是隱形成本卻要由全民來負擔。政策髮夾彎危機控管的確讓行政院避免繼續失血，但是也讓政府低迷的聲望再次受到打擊。

