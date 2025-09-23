政院擬設「拒領」普發現金被罵翻 藍委：本來就不該增設

行政院有關普發現金政策大轉彎，決定普發一萬元不設「不領取」選項，國民黨立委都直言「本來就不該增設」，其實不想領的人只要主動不領，錢就留在國庫了，何必多此一舉？其實很多家庭或弱勢很需要這筆錢，看來行政院也發現輿論不對，那就請趕快處理接下來的發放流程。

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金1萬元，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批「擾民的多此一舉」。行政院稍早指出，考量增設不領取頁面須建置身分驗證系統，避免個資冒用，恐會延宕時程，因此決定維持原有領取管道，讓接下來發放過程單純順暢。

國民黨立委賴士葆表示「本來就不該增設」不領取選項，行政院一開始對普發現金一堆理由，後來又跟進國民黨主張，既然說錢不夠又為何要增加行政成本？只多此一舉，要不主動領，就能讓錢自動留在國庫了。

賴士葆認為，增設不領選項，就是要讓領的人產生罪惡感，這是民眾所不能接受的，看來行政院也發現輿論對於「鼓勵不領」是有意見的，畢竟很多人仍在貧窮線以下，有三分之二勞工都在平均薪資以下，物價又一直漲。行政院發現輿論不對就從善如流很好，就請行政院趕緊接著處理接下來的發放流程。

「本來無一物，何處惹塵埃？」國民黨立委林沛祥感嘆，本來就不該增設不領取選項，不懂行政院為何拿棍子打自己的臉，甚至是情勒民眾，不想領的人就不要領或者捐給有需要的人，像家扶孩童若有一萬元是可以撐三個月的吃飯費用。