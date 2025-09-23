普發一萬設「拒領」喊卡！綠委：該改就改 勿讓人民左右為難

行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，指示財政部研議增設「不領取」普發現金一萬元的可行性，引發綠營支持者不滿，政院也於稍早宣布維持原選項。民進黨立委吳思瑤樂見政院從善如流，該改就改。民進黨立委林月琴表示，既然一萬元是全民權利，應由人民自行決定最適合的運用，沒有對錯。

據了解，政院擬增設「不領取」選項時，不少民進黨立委私下建議應該喊卡，尊重人民選擇。民進黨立院黨團書記長陳培瑜坦言，增設「不領取」選項，確實讓支持者左右為難，考驗人心，「心裡確實不好受」，不如就讓美意簡單散布出去，人民領完一萬元後，要捐、要花或存，都尊重個人選擇。

不具名民進黨立委批評，無論是增設政府專戶，或是研議不領取選項，都必須搭建平台、設計配套， 一定會增加行政成本，事後如何公開透明使用、取得人民同意，又是另一回事；更何況，若捐給專戶者不多，或只有極少數人選擇不領，無疑會被在野黨大作文章，適得其反。

根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類；玄奘大學教授釋昭慧日前主張不領普發現金1萬元，行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性。

政院稍早喊卡，發言人李慧芝說，考量增設不領取頁面須建置身分驗證系統，避免個資冒用，恐會延宕整體時程，政院決定維持原有的領取管道，讓發放現金過程單純順暢。

開第一槍稱「增設不領選項是擾民」的民進黨立委吳思瑤說，行政院從善如流，調整了，感謝大家發聲，執政團隊聽見了，她認為該改就改，以具體行動正面回應。

民進黨立委林月琴指出，普發現金，是政府為了因應關稅衝擊、回應人民期待，同時協助立法院解套而推出的政策。既然這一萬元是屬於全民的權利，那就由人民自己決定最適合的運用方式，不管是領、還是不領。

林月琴續指，最近，她拜訪了許多默默耕耘社會、卻被忽視的團體，他們用行動讓社會變得更好，卻不為人知，所以，她想用這筆一萬元，讓社會可以看見他們，讓更多人知道他們的努力與價值。「我認為，每個人都有使用這筆錢最好的方式，沒有對與錯。我們應該尊重每一個人的選擇。」