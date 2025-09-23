讓釋昭慧失望了 政院喊卡「拒領」普發1萬選項民進黨團肯定

行政院長卓榮泰日前接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師後指示財政部，後續研議普發一萬元政策擬增設「不領取」選項的可行性，提供民眾選擇，遭綠名嘴及民進黨立委吳思瑤批評「擾民的多此一舉」，行政院稍早表示，為避免個資冒用、延宕整體時程，決定維持原有的領取管道。民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，肯定行政院用最快速度來順意民意，也不要讓民進黨支持者為難。

釋昭慧日前呼籲，行政院應增設選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，此專款僅能用於重大災害或外敵侵略，不得挪作他用，拒領的民眾就有合法管道，將正義之怒化為對國家的實際守護行動。卓揆原允諾研議，但政院今天大轉彎，宣布不會增設此選項。

陳培瑜表示，一個政策在研議中有不同的聲音、有各種回饋都很正常，而民進黨團的委員們也認為不要有「拒領」這個選項比較好。

陳培瑜說，她肯定行政院用最快速度來順意民意，也不要讓民進黨支持者為難，畢竟普發現金一萬元要不要領、如何使用，民眾都有各自安排，台灣是民主自由的國家，這樣很好。

民進黨立委許智傑也認為，大家有不同意見很正常，需要的朋友領取一萬，不需要可以捐出來做公益，他個人也會響應卓揆，將一萬元繳回國庫，不論領一萬與，「我想大家的意見都應該尊重，沒有對錯的問題。」