快訊

【重磅快評】動念拒領萬元選項道德勒索人民 這不是笨而是壞

聯合報／ 主筆室
行政院宣布普發現金一萬元後，一度擬在普發現金作業中增加「拒領」選項，引發社會議論，今天行政院政策轉彎，宣布取消拒領選項。圖／聯合報系資料照片
行政院宣布普發現金一萬元後，一度擬在普發現金作業中增加「拒領」選項，引發社會議論，今天行政院政策轉彎，宣布取消拒領選項。圖／聯合報系資料照片

民進黨在大罷免大失敗後低頭，宣布普發現金一萬元。政策看似終於對民間疾苦做出回應，卻被執政黨演繹成一齣充滿傲慢與輕蔑的政治戲碼。最可笑的是，政院竟一度擬在普發現金加上「拒領」選項，無異把國家財政當成道德試煉場，將人民推上被質問的審判席。

追溯普發現金一萬元的起因，是因稅收超徵，加上能源價格與物價齊漲，實質薪資依舊原地踏步，在野黨提案還稅於民。而針對國庫稅收連年超徵，政院辯稱超徵不是真的多收了稅，而是先前的估算失準，又強調應該遵守財政紀律，把超徵的稅收先拿去還債。這些說法不能算錯，但前提是，估算錯誤也是財政主計單位的錯，行政院不要想著一方面營造年年超徵的繁榮假象，另一方面又喊國庫沒錢。至於國庫收到的錢，有沒有花在刀口上，那是另外一個大哉問的問題，在此姑且按下不表。

民進黨政府對於普發現金，起初的回應是冷嘲熱諷。行政院長卓榮泰一句「發一萬元只能買冰箱或遙控飛機」，令人瞠目結舌。這種輕佻言辭，暴露的是對民間疾苦的徹底無感。對於高官而言，萬把塊或許只是一餐應酬的花費，但對於基層家庭，可能是日常的救命錢。人民伸手要回自己該得的，在官員口中竟成可憐的貪婪。

民進黨在罷免失敗後改口，宣布順從民意而普發一萬元。但即使到了這個時候，卻一度還想硬生生加上「拒領」的選項，意圖讓人民在按鍵的一瞬間承擔「道德審判」：你要不要領？你是不是太自私？你若領這一萬元，就要背負貪婪之名；你拒領，才算高風亮節。這不是政策設計，而是道德勒索。

顯然，行政院之所以突然「聰明」地想到增加「拒領」的選項，應是熱中政治的釋昭慧，她的發言給了卓榮泰政治操作的靈感。先不論佛門原本應講求慈悲與普度，是否適合介入政治，但是一個經過立法及行政部門通過的政策，被政客化為高高在上的道德說教及政治勒索，怎麼想都覺得可笑且可惡。

這場「拒領鬧劇」連民進黨自家人都看不下去。包括立委吳思瑤及向來親綠的名嘴也罕見批評，倒不是因為他們突然良心發現，而是意識到再這樣搞下去，選票會更加雪崩。眼見反對聲音接踵而來，行政院終於想通，不敢在普發現金時加上不領取的選項。

民進黨原本以為設下拒領的選項，就能站在道德的制高點，事實卻正好相反。政府的財政盈餘本來就是人民的血汗累積，發這一萬元，不是誰在「施捨」，納稅人沒有義務在按鈕上「自證清白」。若有人真的不需要這筆錢，自然可以在領取後轉捐慈善機構，不需要由政府在制度設計裡先立一個道德高地，訓斥人民：「別那麼貪，別那麼急。」

執政黨從一開始不肯發錢，把民意當笑話；到頭來被政治現實逼迫，還動念想用一個「拒領選項」來綁架人民，塑造一種「是人民自己選擇了庸俗」的指控。這種拙劣的政治工程，只會加深人民的憤怒。

民進黨眼裡的人民，不是平等的納稅人，而是必須接受教育、必須被「提醒」道德的群眾。人民愈是憤怒，他們愈是擺出高姿態，直到現實反噬才假裝讓步。這樣的政黨，與人民的距離，早已不是一萬塊能填補的。

行政院 民進黨 超徵

