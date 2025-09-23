快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
韌性特別條例修正草案已經立法院通過，最快10月普發現金1萬元台幣。圖／聯合報系資料照
大罷免失敗後，賴政府同意普發現金1萬元，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。行政院稍早指出，考量增設不領取頁面須建置身分驗證系統，避免個資冒用，恐會延宕整體時程，行政院決定維持原有的領取管道，讓接下來發放現金過程單純順暢。

根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類；玄奘大學教授台釋昭慧日前主張不領普發現金1萬元，籲行政院研擬「不領取」選項，行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，指示財政部建置普發現金登記網站時，研議增設不領取的可行性，引發正反議論。

行政院發言人李慧芝表示，關於普發現金議題，政府尊重每一位國人的自由選擇。對於民間團體的提議，政院需考量成本與安全問題，在相關部會研議後，認為若增設不領取頁面，必須建置另一套身分驗證系統，否則勢將增加個資被冒用的認證風險，而若要額外建置系統，恐會延宕整體時程。

李慧芝說明，因此，行政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。相關考量已向民間團體說明，對於民間團體守護政府財政的倡議，行政院表達感謝，也會持續傾聽各界的建議。

