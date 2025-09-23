普發現金爭議 游盈隆：卓榮泰陷父子騎驢困境

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，綠營為了發放全民一萬元政策，激起茶壺裡的風暴，矛頭全指向行政院長卓榮泰。「卓揆已陷入父子騎驢困境」。

游盈隆在臉書表示，9月16日，他發表「後大罷免時期台灣政局的展望」九月民調報告，轉眼一個禮拜過去，台灣政治過程依然在吵雜、混亂、尖銳對立中翻騰。毫無疑問地，不管你喜歡或不喜歡，大罷免--這場空前絕後的災難性民主內戰，已經是台灣政治發展過程中一個重要里程碑，同時也是一個重要的分水嶺。經過大罷免撕裂的台灣社會，短期內很難回到兩年前較平靜和諧的年代。賴政府正概括承受這一切責難與苦果。

游盈隆說，大罷免大失敗重創府、院、黨、黨團，重創人民對新統治階級的信任與信心。且舉兩個例子。一、賴清德總統聲望創下歷史新低，32.7%，遠低於美國川普總統；民怨（總統職務表現不贊同率）創下歷史新高，57.8%，高於美國總統川普的55%；二、卓內閣施政表現滿意度創下歷史新低31%，同時，不滿意度58.2%，創下歷史新高。這是賴執政團隊上任以來最虛弱的時候，也是最遠離民心的時候。熟令致之?

他指出，726與823大罷免大失敗後，出現大退潮現象，原本支持大罷免的人從逼近四成，下降到九月上旬的二成五，預料現在一定更低更少了。但社會沒等到相關該負責的人出來道歉，或說聲對不起；一切都船過水無痕，相關人等宛如肇事逃逸，腳底抹油，人間蒸發。這有天理嗎？社會能接受嗎？膝蓋想就知道了。

游盈隆說，9月19日，立法院新會期開始，民進黨立委又「挫咧等」，藍白多數聯盟肯定變本加厲，讓綠委嚐到刻骨銘心的痛苦，國會風雲再起是必然的劇本。別的不說，2025中央政府總預算、公投綁大選、停砍國民年金，光這三項，就可以讓執政黨雞飛狗跳，急怒攻心。

游盈隆說，回顧賴清德總統上任16個月，執政當局非但未能主導議題設定，緊緊掌握「議題設定權」(Agenda-setting power)，反而由在野黨在設定議題，民進黨只能在藍白設定的議題戰場作戰，屈居下風是必然的事。民進黨人現在最痛恨民眾黨立委黃國昌，但黃國昌驍勇善戰，民進黨51戰隊找不出一個像黃國昌這樣的戰將，要怪誰？簡單的說，府院黨本該主導議題，現將議題設定權拱手讓給在野黨，最後累死51戰隊。最糟糕的是，未來四個月，這個模式又將被複製，豈是一個慘字能形容。

游盈隆表示，這幾天，綠營為了發放全民一萬元政策，激起茶壺裡的風暴，矛頭全指向行政院長卓榮泰。卓揆已陷入父子騎驢困境。其實，卓榮泰錯失了一個請辭最好的時機。「他應該堅持一開始的立場」，不接受立法院違憲的決議，在這個立場上請辭行政院長，一方面展現風骨，一方面營造內閣總辭契機，讓賴總統在大罷免大失敗後重新布局，實實在在回應大罷免大槓龜後的社會期待。如此一來，不就可以留下一個美麗的下台背影，讓人懷念嗎？如今一切都太遲了。

游盈隆說，823大罷免大失敗當晚，賴總統提出四個調整，重新調整執政團隊陣容是其中之一，但從民進黨秘書長徐國勇和行政院秘書長張惇涵近期強調的工作重點與模式看來，顯然權力核心不認為其既有政治取向、路線、政策和成員有甚麼問題；一言以蔽之，問題不在基本面，問題都在技術面。如果是這樣的認知，那代誌就大條了，災難與挫敗將接踵而來。