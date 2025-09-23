聽新聞
普發現金政院擬增「不領取」選項 綠委打臉卓揆擾民：多此一舉
玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金1萬元。行政院長卓榮泰接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記網站，研議增設「不領取」選項的可行性，引發綠營支持者不滿。民進黨立委吳思瑤今天直言，增設「拒領」選項實在是擾民。
「負面政策快改！」吳思瑤今天在臉書貼文中指出，普發現金在系統上另設「拒領」選項，實在是擾民的「多此一舉」，黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見、要求檢討，相信行政院會做出回應並進行調整。
吳思瑤提到，先前她捐贈一月薪水支持丹娜絲風災重建，近期剛好收到賑災基金會的感謝狀。她說，「不管領取一萬、領取再捐贈或不領挹注國庫，國人都享有最自由多元的選擇。」
