普發現金政院擬增「不領取」選項 綠委打臉卓揆擾民：多此一舉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。資料照，記者蘇健忠／攝影
民進黨立委吳思瑤。資料照，記者蘇健忠／攝影

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金1萬元。行政院卓榮泰接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記網站，研議增設「不領取」選項的可行性，引發綠營支持者不滿。民進黨立委吳思瑤今天直言，增設「拒領」選項實在是擾民。

「負面政策快改！」吳思瑤今天在臉書貼文中指出，普發現金在系統上另設「拒領」選項，實在是擾民的「多此一舉」，黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見、要求檢討，相信行政院會做出回應並進行調整。

吳思瑤提到，先前她捐贈一月薪水支持丹娜絲風災重建，近期剛好收到賑災基金會的感謝狀。她說，「不管領取一萬、領取再捐贈或不領挹注國庫，國人都享有最自由多元的選擇。」

行政院 吳思瑤 發現金 釋昭慧 卓榮泰

相關新聞

讓釋昭慧失望了 政院喊卡「拒領」普發1萬選項民進黨團肯定

行政院長卓榮泰日前接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師後指示財政部，後續研議普發一萬元政策擬增設「不領取」選項的可行性，...

政院喊卡設「不領取」普發現金選項 李彥秀：反映看報治國窘境

賴政府同意普發現金1萬元，但行政院近日研議增設「不領取」選項，不過政院今拍板決定不另設不領取選項。國民黨立委李彥秀說，反...

政院擬設「拒領」普發現金被罵翻 藍委：本來就不該增設

行政院有關普發現金政策大轉彎，決定普發一萬元不設「不領取」選項，國民黨立委都直言「本來就不該增設」，其實不想領的人只要主...

普發一萬設「拒領」喊卡！綠委：該改就改 勿讓人民左右為難

行政院長卓榮泰為呼應民間呼籲，指示財政部研議增設「不領取」普發現金一萬元的可行性，引發綠營支持者不滿，政院也於稍早宣布維...

【重磅快評】動念拒領萬元選項道德勒索人民 這不是笨而是壞

民進黨在大罷免大失敗後低頭，宣布普發現金一萬元。政策看似終於對民間疾苦做出回應，卻被執政黨演繹成一齣充滿傲慢與輕蔑的政治...

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金1萬元，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。...

