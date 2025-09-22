快訊

釋昭慧月薪14萬籲拒領普發現金 他批沒意義曝1下場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為行政院長卓榮泰19日接見釋昭慧及相關團體代表。釋昭慧在行政院鼓勵有能力的民眾可自願將普發現金回饋社會，協助國家財政健全。本報資料照

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起拒領普發現金1萬元，但遭質疑接受信眾供養且開豪車後，她今否認並自曝月薪14萬元又引發討論。醫師、時事評論家沈政男批評，不領本來就充公，拒領這種運動沒意義，只是搏版面，也「沒有人會響應」。

沈政男指出，普發現金1萬元就要啟動，有人發起「拒領」運動，閣揆卓榮泰也說他不領，還考慮增設不領選項。只是兩年前普發6000元時，有人發起拒領運動嗎？為什麼這次要拒領，顯然就是有政治用意。

而這次普發現金1萬元跟先前普發6000元不同在於，上次是因為超徵而還稅於民，這次是因為韌性條例，為了振興經濟，讓台灣能抵擋川普關稅的衝擊，所以說綠營在地方發起什麼發3萬、5萬等運動，根本就是文不對題。

至於增設不領選項，他更直言批評「沒必要」，以普發6000元來看，大家都會去領，只有幾萬人沒領，沒領就充公，政府也不用管你，根本不用另外弄什麼行政動作。不管用意為何，拒領這運動沒意義，也不會有任何作用，就只是搏版面。

沈政男也提到，從大罷免後綠營的論述來看，不難看出為何會一敗塗地。他們就是沒有思辨能力，更不會論述，只能憑著直覺與情緒在那邊起鬨與胡鬧。所以說，「沒有人會響應什麼拒領一萬元」，討論拒領普發現金議題根本是浪費社會成本。

