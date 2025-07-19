綠駁政院拒發現金 藍酸卓揆不敢覆議
立法院通過國民黨版本特別預算條例，增列全民普發現金一萬元法源，卻傳出行政院確定不普發一萬元消息。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，行政院還在研議，沒有做出發不發決定，且特別條例還沒有送出立法院，行政院尚未收到法案；國民黨立委徐巧芯說，政院是怕太早宣布影響大罷免，才天人交戰。
立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定普發現金一萬元。不過行政院長卓榮泰親上火線指，對於要不要發放「內心交戰」，並細數二○二一年至二○二四年間，超徵數達一兆八七○七億元，但扣除給地方政府、移撥特種基金、還債、先前戰機與疫情特別預算，實際可用餘額剩四四三六億元，若普發現金將舉債逾千億。
卓榮泰的舉債說引發網友炸鍋，灌爆卓揆臉書，有人直指明明是超徵的錢為何又要舉債？更不滿政府帳本不清、資金流向成謎，質疑超徵稅收怎會瞬間蒸發，還有不少網友要求政府「錢花去哪了？對帳單拿出來啊！」
卓榮泰對發不發普發現金稱「天人交戰」，還傳出政院拒發一萬元。吳思瑤昨表示，「行政院還在研議，沒有做出發不發決定」，這一萬元如果要發，勢必要舉債一○一四億元，要借錢、舉債、向下一代預支，只為了滿足藍白的普發現金，站在負責任執政黨要再三思量。
「國庫有錢，人民沒錢？」國民黨主席朱立倫質疑，到底是誰在主導國家的財政方向？是卓榮泰必須服從賴清德總統的個人意志，上演一場「國庫空虛」的政治戲碼？還是政府內部有著比民意更重要的壓力，讓一個福國利民的政策窒礙難行？
朱立倫表示，這筆來自人民血汗錢的超徵稅收，賴清德覺得該不該發？賴清德要出來面對全民的質疑，不要再讓行政團隊上演互相矛盾的政治鬧劇。
徐巧芯表示，民進黨政府不知道把錢都花哪去，才天人交戰。面對美國總統川普關稅戰衝擊，南韓、新加坡都普發現金、刺激消費，人民都希望政府從善如流。她說，卓榮泰不敢提覆議，因為怕影響民進黨發動的大罷免，影響綠營基本盤選民，所以才天人交戰。
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