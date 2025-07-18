葉元之批卓榮泰想取消普發一萬 連小確幸都不給
7月26日罷免投票在即，立委葉元之日前在街頭宣講時遭到支持罷免的婦人攻擊、吐口水，但葉元之則回應對方也是賴清德大罷免下的受害者，最大的主因就是賴清德搞大罷免，讓社會變得不理性，並批評行政院長取消普發一萬小確幸也不給，葉元之本周末推出馬戲表演，稱盼在肅殺政治對立中，注入歡樂暖流。
葉元之表示，總統賴清德帶頭搞大罷免，煽動仇恨，全台各地衝突頻傳，南部部災情嚴重，賴清德日前赴台南七股勘災，竟還要災民為政府鼓掌，還稱「台電沒日沒夜在修，電視大家都有看到」，被人批評「停電一星期，誰還能看電視？」，顯示政府與民意嚴重脫節。
此外，葉元之也批，行政院長卓榮泰不依立法院決議普發一萬，讓全民大失所望，連小確幸都不給，盼政府專注於民生法案，不要續搞政治鬥爭，減少社會對立。
葉元之表示，雖然大罷免對立氛圍越來越高，但期盼以正向的力量迎戰，周末邀請國內知名的「新象創作劇團」，帶來馬戲狂想表演，分別於日19、20日兩天的下午三點，於浮洲紙廠公園及光復高中舉辦，希望藉由輕鬆的藝文活動暫時忘卻政治紛擾。
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